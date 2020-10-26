25 октября в Украине состоялись местные выборы, на которых выбирали мэров городов, сельских и поселковых глав, а также депутатов городских, сельских, поселковых, районных и областных советов.

Президентской партии "Слуга народа" не удалось повторить свои прошлогодние успехи. По предварительным результатам, "слуги народа" ни в одном городе-миллионнике серьезного достижения не показали - в лучшем случае третьи места, как в горсоветах, так и среди кандидатов в мэры.

"Страна" задала депутатам президентской партии пять вопросов:

Считают ли они итоги выборов поражением слуг? Почему такой результат? Какие нужно сделать выводы и что поменять в работе? Кого нужно уволить? Будет ли теперь распад фракции и роспуск Рады?

Ирина Верещук, депутат фракции "Слуга народа", кандидат в мэры Киева:

Фото: facebook.com

"Мы впервые берем участие на местных выборах, а когда ты впервые принимаешь участие… Любой результат - это результат "Слуги народа". Если говорить о Киеве, то Киев меня не впечатлил. "Слуга народа" могла набрать больше. Даже вопреки тому, что местные выборы отличаются от парламентских, все округа на парламентских - были за "Слугой народа". Люди должны были видеть работу на округах и оценить ее. Здесь есть четкая привязка: мажоритарщики на округах и местные выборы. Так как, когда идет речь о партии , то есть и центральный рейтинг, то есть, не так важно.

А по округам я вижу, что люди не поддержали "Слугу народа" в целом. Я не говорю, что хорошо или плохо, но в целом не поддержали. На это повлиял и коронавирус, экономический кризис и политический раздор. Рекордно низкая явка. Выборы во время карантина, нужно было задать вопрос: целесообразно ли было их проводить. Конечно, решение принято и теперь нужно делать выводы, но тем не менее, люди не пришли на участки, от слова практически совсем. Когда на участках, где 4000, приходит условно 600 людей.

Конечно, нужно переформатировать подход к партийной работе. Должны быть сделаны кадровые выводы, потому что, если партия будет развиваться в такой способ, то ее не будет через несколько лет. Партия не сможет выжить в таких условиях, так как есть партии, которым много лет, но они демонстрируют хоть маленькую, но стабильность. Если партия "Слуга народа" хочет остаться партией - им нужно будет очень хорошо над этим поработать.

Я не являюсь членом партии, поэтому могу спокойно говорить, как эксперт. Кого увольнять - пусть решают партийцы между собой, так как я ни разу не была на их партийных собраниях и не знаю как происходит работа. А не то, что я увидела по работе в Киеве… Могу смело заявить, что господин Тищенко, как глава партийного центра, должен быть уволен и немедленно. Это провал работы Тищенко. Понятно, что мой результат был четко привязан к работе в Киеве, и понятно, что я тоже несу эту общую ответственность за то, что произошло в Киеве, но готова садиться и дебатировать публично на эту тему. По поводу слухов, что депутаты фракции якобы пойдут в другие фракции после результатов выборов, скажу, что ну, будет переформатирование коалиции, ну, найдут "Доверие", еще кого-то. Все равно 226 будут голосовать за хорошие законы. Мне все равно на результат, я буду все равно продолжать работать в парламенте и в Киеве. Что сейчас принесут перевыборы в Раду? Проиграть сокрушительно? Для президента это невыгодно".

Александр Качура, депутат фракции "Слуга народа":

Фото: facebook.com

"Если смотреть по количеству депутатских мандатов, то партия получила поддержку. Мне кажется, что поздновато началась подготовка к избирательному процессу. Нужно было начинать еще в сентябре прошлого года. Я об этом говорил. Не успели вырастить сильных кандидатов в мэры в больших городах. Наверное, нужно отметить, что ситуация с коронавирусом тоже дала свое. Мне кажется, что результат мог быть лучше. Вопрос в системной работе. Если бы была системная работа, то был бы однозначно лучше результат.

Я, к сожалению, не был причастен к избирательному процессу и к моим советам не прислушались в этом случае. Очень интересно, что Гунько побеждает Олега Ляшко. Это победа точно партии. Победить такого сильного кандидата - это серьезный результат, еще и ездила агитировать Юлия Владимировна вместе с Ляшко… Это поражение старых политиков. Я считаю, что партия и политика - это системные вещи. Побеждает тот, кто системно работает и системно выстраивает партийные офисы, команды, и тот, кто системно работе в медиа пространстве. Это все комплекс.

Мой совет - более системно подходить к этому вопросу. Нужно заранее все делать. Я был сторонником досрочных выборов. Действительно это можно было сделать, но ко мне тогда не прислушались. Андрей Богдан, эка-глава ОП тоже поддерживал эту идею, но они почему-то от нее отказались. Был бы совсем другой результат. Распаду никакого во фракции не будет, на данном этапе я не вижу для этого никаких факторов. Возможно, будут переформатирования какие-то, но точно не будет глобального, то о чем пишут много телеграмм каналов, якобы там уже 50 депутатов куда-то уходят, входят в другие депутатские группы. Поражение новых проектов, которые накачивались деньгами, медийным ресурсом, как по мне, тоже ударило по тем, кто пытался шантажировать руководство государства тем, что они сделают все, чтобы был роспуск парламента. Мне кажется, что они сами получили поражение не этих выборах. Эти проекты не в состоянии будут попасть в Раду, в случае досрочных парламентских выборов".

Елизавета Богуцкая, депутат фракции "Слуга народа":

Фото: facebook.com

"Результат этих выборов абсолютно закономерен. Не считаю это победой или поражением. Это закономерный процесс. И этому масса причин. На мой взгляд, одной из главных - работа парламента за этот год. Ни одной реформы: ни таможенной, ни налоговой, ни реформы судебной системы. Те реформы, которые были приоритетами в запросах избирателей "Слуг народа" - выполнено не было. Абсолютно. Также борьба с коррупцией осталась только в мечтах. Закончилась она тем, что один из депутатов фракции, на которого было открыто уголовное дело за получение взятки - находится с нами в Раде и продолжает голосовать, так как вышел под залог. Чем это отличается от того, что было раньше? Ну, ничем.

Вот эти все факторы имеют значение, когда люди принимают решение при голосовании. Вот эта вот "ковидная" истерия, которая была поднята, суть борьбы с коронавирусом - это отдельная тема. Но она тоже абсолютно показательна для результатов этого голосования. Да, это местное голосование, но оно, как мне кажется, было даже больше протестным против того, что происходит в стране, против того, что было предпринято за этот год, "позитивные" успехи все вместе сложились в результат. Я это все не считаю это поражением, я считаю, что это хороший урок, из которого нужно извлечь полезное для себя, сделать выводы и начать очень быстро меняться. Иначе очень скоро придут парламентские, президентские выборы.

На мой взгляд, парламент хаотично работал этот год. Да, мы сделали много позитивного, но основной запрос людей был направлен на другое. И это другое не было реализовано. Люди ж не идиоты. Президентские выборы в 2019 году - это была электоральная революция. Люди вышли и проголосовали против предыдущей власти. Целиком всей, которая была последние 27 лет. А сейчас, что люди сделали? Она голосовали за старые элиты, это значит, что в результате нашей деятельности, люди не увидели альтернативы. Это как минимум. Я сейчас не буду обсуждать как были сформированы списки, какие были скандалы или не были по этому поводу. Это все вторичный вопрос. Сначала нужно разобраться на фракции, как это было и почему это было сделано. Почему некоторые депутаты писали, что они подают заявление на выход из фракции. Куча скандалов внутрипартийных и внутрифракционных было.

Для того, чтобы понимать кого нужно уволить, нужно понимать всю цепь тех, кто принимал решение. Начиная от Офиса президента и заканчивая теми, кто формировал эти списки, кто вообще занимался работой на местах, агитацией. Я не принимала участие, я списочница. Я наблюдала за процессом. Старалась держаться до последнего. Я говорила, что до выборов не буду никого критиковать. После выборов, естественно, мы должны привести разбор полЕтов, написать схему: почему такие результаты. А потом уже делать выводы, кто виноват или никто вообще не виноват, а общая ситуация такая сложилась. Я не приветствую тезисов, что, мол, это местные выборы, это же совсем другое. Мол, это не парламентские, это канализация, вода, сахар, соль на месте и прочее. Я считаю, нет. Как говорится, рыба гниет с головы и она дошла до хвоста практически. Нужно делать то, что нужно людям, а не то, что нам кажется правильным в парламенте. Я лично никуда не собираюсь уходить и выходить из фракции. Я, человек такой, который всегда принимает вызовы. Любые.

Например, ситуация с Качурой, я вызов приняла. Я принимаю вызов. Эта ситуация должна послужить тем уроком, когда мы садимся и проводим работу над ошибками. Не бежим от них, не говорим, что нет, я не буду этим заниматься, пошли к черту. Нет, садиться надо. Выяснять и работать дальше. А кто не хочет, у кого сформировалось мнение: "Все, до свидания, я пошел в другую фракцию"… Если это списочник, он не пойдет в другую фракцию - просто вылетит из парламента, а если мажоритарщик - воля-вольная, конечно, может выйти и уйти. Я не осуждаю, но некоторых понимаю, почему. Многие стучались и говорили, что не тех кандидатов ставят, но перекос в составлении списков кандидатов - был практически на всех уровнях. Я не участвовала, наблюдала за дискуссией на повышенных тонах в нашем чате.

Понимаю, почему некоторые депутаты могут принимать такое решение. Но я его не приветствую, так как считаю, что вместо того, чтобы уходить - нужно садиться, разбираться и быстро делать выводы. По поводу распада фракции, переформатирования или роспуска парламента, то опять же, как человек, который принимает вызовы, если это будет - ну, что ж, значит будет. Но сейчас нужно сделать все, чтобы сохранить фракцию, продумать стратегию, куда мы движемся, потому что за год мы так и не обозначили конечного пункта, к чему мы идем.

Самая отвратительная для меня ситуация - это то, что президент вытянул парламентские выборы на своих плечах. Это были выборы бренда "Слуги народа", это не были выборы личностно каждого. После того, как этот бренд показал себя в течении прошедшего года, вот сейчас бренд ничего… Ну, как ничего, взял, кончено же, даже где-то головы рад, но ни одного крупного центра. Это тоже говорит, что просто за бренд люди не хотят голосовать и все. Эта тема ушла, люди стали голосовать за личности. Президент попытался и в этот раз вытянуть на себе. Я думаю, что если бы президент никак не повлиял на этот процесс, то фракция "Слуг народа" взяла бы еще меньше. Просто президент постарался своим авторитетом, который еще держаться. Да, какое-то количество его поддержки ушло, но тем не менее, он считается самым авторитетным политиком в стране. За счет своего авторитета он попытался как-то вытянуть выборы, поэтому 1,2,3,3% - это чисто проценты президента, если бы не он, еще меньше было бы, мне кажется. Мы не можем вечно кататься на горбу президента, нужно срочно делать выводы".

Евгений Брагар, депутат фракции "Слуга народа":

Фото: facebook.com

"Я не считаю провальными результаты выборов, у нас, тем не менее, положительный результат. Он не такой успешный, как на парламентских выборах, но он нормальный. Соответсвенно с внутриштабным опросом, мы зашли в каждую облраду, мы почти заходим в каждый район. Мы имеем очень широкое представительство, которого нет ни у одной политсилы. Поэтому эти выборы я считаю скорее успешными, чем провальными. У партии власти всегда падает рейтинг и мы заняли позицию - партия центра, и она на самом деле не очень удобная на долгосрочной перспективе. Сначала нужно посчитать результаты выборов. Ирина Верещук может выйти во второй тур, в теории. Но по Киеву результат действительно плохой. Распада фракции или парламента не стоит ожидать, этого не будет, это чисто мое мнение. Нет вне фракции заинтересованных лиц, чтобы это было".

Также на результаты выборов в соцсети отреагировал "слуга народа" Александр Дубинский.

"Можем говорить о первых результатах выборов.

1. Не оправдались даже самые скромные надежды – в ряде областей партия Зеленского проигрывает Порошенко.

2. Происходит это из-за общего разочарования наших избирателей не выполненными обещаниями, которые оказались подменены клановыми интересами (игорный бизнес, псевдо-рынок земли, металлолом и табачка)

3. Президента обмануло его собственное окружение, носившее «радужную» социологию на фоне полного провала партийного строительства

4. Вместо жесткой силовой вертикали и посадок, избиратель увидел договорняки и решалово с местными элитами, апогеем которых стал договорняк с «неподсудным» Порошенко

5. Неспособность отказаться от внешнего управления, привела к разрушению фундамента центральной власти, которая после местных выборов оказалась без поддержки

Вывод: публикация результатов выборов должна стимулировать президента к резким кадровым изменениям. Уже сегодня. Или всем нам нужно потихоньку готовится к отходу на заранее подготовленные позиции. Если они подготовлены", - написал Дубинский.

Ранее "Страна" писала о том, что окружение Зеленского внушает ему, что выборы для "Слуги народа" прошли успешно.

Также мы сообщали, что на выборах в Сумской облсовет лидируют "Слуга народа" и "Оппоплатформа".