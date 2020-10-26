Опрос, который прошел под эгидой Владимира Зеленского, обрастает все новыми скандальными подробностями.

Вчера на выборах украинцы воочию увидели, как проходит опрос. Процесс оказался весьма странно организован: его проводили, просто раздавая анкеты любому желающему, не фиксируя данных опрошенных людей - хотя бы контактных данных и возраста.

Занимались этим люди, явно никогда не участвовавшие в подобных исследованиях - иногда просто дети. А отвечать на анкеты один и тот же человек мог сколько угодно раз.

То есть понятно, что процесс был организован слишком наспех и был далек вообще от какой-либо репрезентативности.

Сегодня стало более-менее понятно, почему все было сделано настолько из рук вон плохо. Глава "Слуги народа" раскрыл название компании, которая проводила "исследование". Ей оказалась никому не известная фирма, которая давно входит в орбиту Зеленского и его партии.

Что ставит под еще больший вопрос объективность опроса президента.

Как проходил опрос Зеленского

Опрос Зеленского, который на Банковой назвали "репетицией конституционного референдума", запомнился многочисленными скандалами.

Во-первых, опрос проводился несовершеннолетними украинцами и даже детьми (в соцсетях публиковали фото мальчишек по 14 лет).

Волонтеры отказывались называть соцслужбу, которую представляют. Зачастую интервьюеры в черно-белых манишках с картонными коробками стояли прямо на территории участка, а в Черкассах опросники раздавала даже сама член избиркома.

Не все волонтеры при этом были в защитных масках и перчатках, как того требует ситуация с коронавирусом в стране. Один из волонтеров признался, что свою маску отдал бабушке, которая пошла голосовать, а его перчатки "погрызла собака".

Документов при себе у 17-летнего юноши тоже не было.

Опрос проводился с нарушениями законодательства - агитацией и конфликтами. По данным Комитета избирателей Украины, интервьюеры нередко озвучивали свою личную позицию, касаемо кандидата. Это оборачивалось стычками на местах.

Анкетирование проводилось полностью открыто. Участники опроса заполняли бумаги на подручных средствах: на столбах, иногда анкету брали с собой в кабинку для голосования.

Маркировка анкет была выполнена в стилистике партии "Слуга народа". Все перечисленные факты говорят об искажении результата и отсутствии объективности при подходе к анкетированию.

То, что опрос был анонимным, позволило его участникам заполнять столько анкет, сколько душа пожелает. Нередко "статистику" на местах за весь район делал один человек. Это подтверждает эксперимент координатора "Опоры" Хмельницкой области Андрея Попика, который заполнил анкету 7 раз, сняв свои действия на видео.

Волонтерам опроса Зеленского платили деньги. Спикер проекта "5 вопросов от президента" Артем Гагарин в комментарии "Стране" подтвердил, что один волонтер получает до 1000 гривен за день работы. Это ставит вопросы к тому, что к опросу привлекли несовершеннолетних - их по закону брать на работу нельзя.

Интересно, что при многих конфликтных ситуациях выручать тех, кто проводил опрос, приходили наблюдатели от "Слуги народа". То есть опрос был партийным мероприятием. А следовательно мог иметь целью влияние на избирателей - хотя в "СН" это и отрицают.

Глава "Слуги народа" Александр Корниенко рассказал, что ответило на вопросы президента пять миллионов человек. И только сегодня раскрыл, кто провел этот опрос.

Кому доверили "5 вопросов президенту"

Кто исполнитель опроса - это было главной загадкой всей истории. В "Слуге народа" ранее заявили, что наняли для за счет партийной кассы частную компанию. Это уже вызывало сомнения в объективности - партия-участница выборов заказывает у частников опрос и выдает его за мнение всей страны.

Конечно, часть претензий можно было снять, если бы "слуги" обратились к более-менее известным социологам, у которых есть репутация на рынке. Или вообще международным компаниям, которые давно работают в Украине.

Но фирма, которую сегодня в штабе партии озвучил Корниенко, оказалась мало кому известной - ООО "Зе Медиа".

Уже из названия следовало, что компания имеет отношение к Владимиру Зеленскому. И связь прослеживалась очевидная: летом 2019 года "Зе Медиа" заказывала и оплачивала борды партии "Слуга народа" на миллионы гривен.

Интересно, что в апреле 2019 года эта компания называлась иначе - "Крунекс". Но на следующий день после второго тура президентских выборов, это ООО стало называться "Зе Медиа".

Причем у него волшебным образом изменилось направление деятельность. С торговли жидким и газообразным топливом фирма внезапно сменила профиль на распространение кинофильмов, рекламные услуги, а также - изучение общественного мнения.

И, хотя такой вид деятельности появился у компании, это не значит, что она стала известной на рынке социологических услуг. В правовом поле "Зе медиа" мелькала как исполнитель рекламных заказов для "Слуги народа", а также - как победитель ряда государственных тендеров.

На данный момент, согласно данным проект "Дозорро", эта компания отработала контрактов на два с половиной миллиона гривен.

Летом 2019 года, то есть после победы Зе на выборах, "Зе медиа" выиграла тендер почти на полмиллиона гривен в госпредприятии "Центр защиты информационного пространства Украины". Это ГП входило в министерство информполитики, позже преобразованное в Минкульт.

Кстати, в декабре этот "Центр" был объектом интереса НАБУ по поводу растраты госсредств на распределении рекламных бюджетов среди частных компаний.

Забавно, что основатель компании Владимир Татаренко зарегистрирован в Мариуполе на улице Зелинского.

Это не социология

То есть в лице "Зе Медиа" мы скорее всего имеем дело с фирмой, близкой к "Слуге народа". При этом ничто не указывает на то, что она имеет хоть какой-то опыт уличной социологии. Тем более, для такого супер-ответственного мероприятия как всеукраинский опрос населения.

Также очевидно, что релевантность результатов опроса, учитывая малоизвестность компании, проконтролировать будет вообще невозможно. А с поправкой на вовлеченность "Зе Медиа" в партийные дела (компания явно создавалась под президентство Зеленского), опрос теперь вообще нельзя воспринимать как нечто объективное.

Впрочем, Корниенко говорит, что членов партии в руководстве ООО нет, а имеющегося опыта фирме вполне хватило, чтобы организовать опрос. По его словам, тут был важен "опыт компании в организации работы с большим количеством людей", потому что здесь "больше вопрос организационный, чем социологический".

Таким образом сам глава партии признал, что с социологией ни фирма "Зе Медиа", ни опрос, ничего общего не имеют.

Впрочем, нужно понимать, что сама формулировка вопросов от Зе гарантировала вполне предсказуемые ответы независимо от уровня социологии (люди ответили "да" по всем позициям, кроме СЭЗ на Донбассе). И в этом смысле "слуг" можно понять: зачем выбрасывать огромные деньги на исследование с очевидным результатом. Проще провернуть дело через духовно близкую компанию.

Однако выбор "Зе медиа" показывает, что к опросу изначально относились как к политической технологии, которую хотели просто использовать в предвыборных целях. А также для обоснования намерений Зе по разным щекотливым вопросам (той же легализации каннабиса или постройки иностранных военных баз в Украине).