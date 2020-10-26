Врачи и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что резкий рост заболеваемости коронавирусом в Украине может произойти после начала отопительного сезона.

Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

"Резкий рост заболеваемости коронавирусом произойдет, скорее всего, с середины октября — с начала отопительного сезона. Но не потому, что имеет место полное игнорирование мер предосторожности, а потому, что мы традиционно сквозняка боимся больше, чем коронавируса", - говорится в сообщении.

При этом меры предосторожности, по словам Комаровского, которые принимаются в школах, являются абсолютно бессмысленными.

"Люди не могут додуматься, что в классе прежде всего нужно организовать сквозняк, контролировать температуру и влажность воздуха. Легче же отмыть деньги на масках, санитайзерах, на мытье полов хлоркой, на несчастных детях в масках… Они в масках, пока на них камера смотрит, а потом снимают, чтобы хоть чуть-чуть подышать. А вы сами попробуйте подышать в маске в комнате, где температура +26 и влажность воздуха 20%!" – рассказал он.

Напомним, министерство здравоохранения Украины не имеет всех цифр о том, кто переболел коронавирусной инфекцией, так как многие люди переносят ее на самоизоляции.

Также "Страна" писала, что по данным на утро 26 октября, число зараженных Covid-19 в Украине выросло на 5 426 человек.