Компания "Зе медиа", которая проводила опрос Зеленского 25 октября, до президентских выборов в 2019 году называлась "Крунекс" и занималась оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом.

Так, фирму "Крунекс" переименовали в "Зе медиа" в апреле 2019 года. После этого она активно сопровождала предвыборную кампанию "Слуги народа" летом 2019-го. По данным сайта ЦИК, эта фирма потратила на борды Зе 17 миллионов гривен.

Любопытно, что после победы Зеленского на выборах "Зе медиа" выиграла тендер почти на полмиллиона гривен в госпредприятии "Центр защиты информационного пространства Украины". Оно входит в министерство информполитики и в декабре 2019 года было объектом интереса НАБУ по поводу растраты госсредств.

Напомним, "Страна" уже писала о том, что в госреестрах указывается, что компания "Зе медиа" расположена в Киеве, а ее директором числится Владимир Татаренко. Среди ее сфер деятельности на сегодня - "Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения". Но основным видом значится "Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ".

Также мы писали о том, что результаты опроса Зеленского назовут сегодня вечером.