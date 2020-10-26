Фирма "Зе медиа" раньше торговала топливом, а теперь провела опрос Зеленского. Фото: "Страна"

Компания "Зе медиа", которая проводила опрос Зеленского 25 октября, до президентских выборов в 2019 году называлась "Крунекс" и занималась оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом

Так, фирму "Крунекс" переименовали в "Зе медиа" в апреле 2019 года. После этого она активно сопровождала предвыборную кампанию "Слуги народа" летом 2019-го. По данным сайта ЦИК, эта фирма потратила на борды Зе 17 миллионов гривен. 

Компания Зе медиа раньше называлась Крунекс

Любопытно, что после победы Зеленского на выборах "Зе медиа" выиграла тендер почти на полмиллиона гривен в госпредприятии "Центр защиты информационного пространства Украины". Оно входит в министерство информполитики и в декабре 2019 года было объектом интереса НАБУ по поводу растраты госсредств. 

Компания Зе медиа выиграла тендер

Напомним, "Страна" уже писала о том, что в госреестрах указывается, что компания "Зе медиа" расположена в Киеве, а ее директором числится Владимир Татаренко. Среди ее сфер деятельности на сегодня - "Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения". Но основным видом значится "Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ".

Также мы писали о том, что результаты опроса Зеленского назовут сегодня вечером.

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