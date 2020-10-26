На довыборах в Верховную Раду в 208 округе (Черниговская область) кандидат от президентской партии "Слуга народа" Анатолий Гунько одержал победу над Олегом Ляшко от "Радикальной партии".

Об этом заявил председатель партии Александр Корниенко на брифинге по результатам параллельного подсчета с 49% участков, передает пресс-служба партии в Телеграме.

"По параллельному подсчету, на довыборах в Раду в 208 округе (Черниговская область) кандидат от партии "Слуга Народа" Анатолий Гунько опережает своего конкурента на около 1400 голосов", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром сообщалось, что Ляшко проигрывает довыборы в Раду "слуге народа" Гунько. При этом явка на округе, где в Раду баллотировался Ляшко, оказалась почти в полтора раза выше, чем на местных выборах.

Ранее сообщалось, что окружение Зеленского внушает ему, что выборы для "Слуги народа" прошли успешно.

Тем временем, по первым итогам местных выборов, стало ясно, что партию "слуг" разгромили.