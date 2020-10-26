В понедельник, 26 октября, власти Италии, Испании и Хорватии ужесточили карантин из-за ухудшения ситуации с Covid-19.



Об этом сообщает издание ТАСС.



Стало известно, что правительство Испании одобрило введение комендантского часа. Ограничения на перемещения людей, за исключением особенных причин, вводят с 23 часов до 6 утра, при этом данная мера не касается Канарских островов. Педро Санчес, премьер-министр страны, предложил парламенту сохранить режим повышенной готовности сразу до 9 мая 2021 года.



Так, в этот же момент премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал распоряжение о закрытии в стране с 26 октября до 24 ноября спортзалов, общественных бассейнов, кинотеатров и театров. Кроме того, прекращается работа всех точек общественного питания, включая бары, рестораны и кафе после 18:00. Правительство страны планирует направить два миллиарда евро на поддержку этого бизнеса. Гражданам также рекомендуют сократить количество передвижений.



В Хорватии, в ближайшие две недели в стране запрещены все публичные собрания с участием более 50 человек. К тому же, правительство запретило продажу алкоголя с 00:00 до 6:00. Все спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. При этом ношение масок становится обязательным на улице, когда невозможно соблюдать дистанцию. Власти рекомендуют работу из дома. Напомним, за последние 14 дней в Хорватии инцидентность заболевания составила 391 на 100 тысяч населения.

"21 октября Испания стала первой страной в Евросоюзе, преодолевшей порог в один миллион зараженных коронавирусом. В настоящее время в стране официально выявлен 1 млн инфицированный. За все время скончались почти 35 тысяч человек, еще более 150 тысяч вылечились. В Италии за все время заразились 525 тысячи человека, умерли больше 37 тысяч, 266 тысяч - выздоровели", - говорится в материале издания.



"Страна" ранее сообщала, что в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование с десятью "красными" областными центрами.



Напомним, что Греция тоже ужесточает карантин после роста заболеваемости коронавирусом.