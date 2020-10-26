В Одесской области пограничники обнаружили на мели Кучурганского водохранилища полиэтиленовую трубку, при помощи которой в направлении приднестровского сегмента собирались перегонять спирт.

Об этом сообщает пресс-служба Погранслужбы.

"Во время проверки информации о подготовке к совершению противозаконной деятельности, пограничники Подольского района обнаружили на мели полиэтиленовую трубку диаметром 32 мм, которая проходила под водой к смежной стороне", - говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что другой конец спиртовода, который был заглушкой, находился на расстоянии пяти метров от Кучурганской дамбы.

"На данный момент продолжается демонтаж конструкции. Планируется передача трубопровода Одесской таможне", - говорится в тексте сообщения.

Пограничники обнаружили спиртовод. Видео: YouTube/Госпогранслужба Украины

Напомним, похожая история произошла несколько месяцев назад. Тогда труба также пролегала в Одесской области, от Первомайска до Кучургана и частного дома.

Ранее пограничники задержали украинца, который перевозил на лодке 43 канистры со спиртом.