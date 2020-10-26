В понедельник, 26 октября, появились результаты ответов украинцев на опрос Владимира Зеленского по результатам обработки 74% анкет. Респонденты поддерживают 4 из 5 инициатив главы государства.

Их обнародовал штаб Зеленского в Telegram-канале.

Так, сообщается, что за пожизненные сроки для коррупционеров высказались 82,97% участников опроса. За сокращение депутатов до 300 - 89,60%. За легализацию медицинского каннабиса - 64,88%. За обращение к странам Будапештского меморандума - 74,21%.

Меньше 50% респондентов поддержали создание свободной экономической зоны на Донбассе: "за" - 46,70% голосов, против чуть меньше - 46,48%.

Напомним, "Страна" подробно описывала, как проходил опрос Зеленского, который состоялся в день местных выборов, 25 октября.

Также мы писали, что, по данным социологов, более половины украинцев считают опрос Зеленского предвыборной технологией.