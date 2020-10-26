В аэропортах "Борисполь" и "Жуляны" в минувшие выходные зафиксировали первые попытки ввоза мобильных телефонов iphone 12 без уплаты таможенных платежей. В частности, злоумышленники пытались ввезти 11 новых моделей телефона. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни Гостаможслужбы.

"11 новых мобильных телефонов iPhone 12 модели Киевская таможня Гостаможслужбы обнаружила у нашего соотечественника, который прилетел из Италии через аэропорт "Киев (Жуляны)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для прохождения таможенного контроля мужчина выбрал упрощенную систему "зеленый коридор" и таким образом засвидетельствовал, что не имеет предметов, обязательных к письменному декларированию и налогообложению таможенными платежами, то есть таможенной декларации он не заполнял.

Телефоны были обнаружены в его багаже во время выборочной проверки вещей граждан.

"Два мобильных телефона, согласно украинскому законодательству, были пропущены гражданину как личные вещи, а остальные девять iPhone 12 - Киевской таможней изъято на ответственное хранение", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что согласно этой процедуре, гражданин может либо выплатить предусмотренные налоги за девять гаджетов последнего поколения или вывезти их с территории Украины.

"А вот в аэропорту "Борисполь" другой наш соотечественник, возвращаясь из Великобритании, перемещал 4 мобильных телефона iPhone 12 и один Samsung. Как и предыдущий пассажир, для прохождения таможенного контроля он также воспользовался "зеленым коридором", без заполнения таможенной декларации", - говорится в сообщении.

Согласно товарным чекам, каждый iPhone 12 стоил 1099 английских фунтов стерлингов.

Как личные вещи, гражданин позволили провезти один iPhone 12 и один Samsung. За остальные телефоны мужчина решил выплатить необходимые таможенные платежи.

"За нарушение порядка прохождения таможенного контроля установленного на "зеленом коридоре" в отношении обоих граждан составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что в минувшую субботу, 24 октября, на украино-польской границе пограничники задержали первую контрабандную партию смартфонов iPhone 12 Pro Max.

Также мы сообщали, что украинские пограничники обнаружили контрабандную Yellow Submarine.