Опрос в день выборов от президента Владимира Зеленского, результаты которых обещают назвать сегодня к вечеру, организовала компания "Зе Медиа".

Об этом рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге в офисе партии.

Он отметил, что "Зе Медиа" скоро просчитает свои затраты на опрос и выставит партии счет.

В госреестрах указывается, что эта фирма расположена в Киеве, а ее директором числится Владимир Татаренко. Среди ее сфер деятельности - "Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения". Но основным видом значится "Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ".

"То есть это какая-то компания из прошлой киношно-продюсерской жизни Зеленского. На рынке социологии она никому неизвестна", - делает вывод телеграм-канал "Политика страны".

Ранее "Страна" рассказывала, что по мнению министра внутренних дел Арсена Авакова, опрос от Зеленского вполне законен.

Еще мы писали о том, что более половины украинцев считают опрос Зеленского предвыборной технологией.