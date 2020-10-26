Кабинет министров Украины собирается наладить публичную коммуникацию с чиновниками. Для этого был предложен новый формат.

Об этом заявил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook.

"Начинаем новый формат интерактивного общения с министрами и другими высокопоставленными чиновниками Кабмина.

В течение 30-минутного диалога в рамках проекта будем говорить с министрами и другими должностными лицами центральных органов исполнительной власти о приоритетах в их деятельности и законодательных инициативах на ближайший год, озвучу актуальные вопросы от народных депутатов, экспертов и активных граждан", - сообщил Мокан.

По его словам, цель проекта - наладить еще более открытую публичную коммуникацию с чиновниками, информировать общество о текущем состоянии реализации государственной политики в различных сферах жизнедеятельности страны, а также способствовать более тесному взаимодействию между исполнительной и законодательной ветвями власти.

Первым анонсированным гостем в новом формате станет министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Задать ему вопрос можно в комментариях к посту Мокана в Facebook.

Диалог должны показать на YouTube-канале представителя Кабмина, там он планирует задать "рейтинговые вопросы". Как часто будут проходить подобные встречи, не указывается.

Напомним, ранее правительство решило, что в связи с эпидемической ситуацией Кабмин с 26 октября будет проводить заседания исключительно онлайн.

Также сообщалось, что сегодня Кабмин назначил нового врио главы ГАСИ.