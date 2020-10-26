Состоянием на понедельник, 26 октября, заведения в Киеве работают до 22:00, но в Европе уже есть ряд стран, где заведения общественного питания закрыты совсем, либо же работают на вынос или с помощью доставки.



Киевский ресторатор и владелец "Ведьма-бара Лысая гора" Олеся Остафиева составила подборку работы ресторанного бизнеса в некотрых странах в своем Facebook.



Так, вот что происходит в некоторых странах:

В Чехии с 22 октября до 3 ноября работа ресторанов прекращена.

В Польше с 24 октября стационарная работа ресторанов запрещена полностью - только самовывоз или доставка.

В Нидерландах с 14 октября рестораны работают до 20:00 и только на вынос.

В Бельгии с 19 октября бары и рестораны могут работать только на вынос до 22:00.

В Италии с 26 октября ресторанам разрешено работать до 18:00.

В Австрии с 25 октября в ресторанах компании должны быть не более 6 человек, а на летних площадках не более 12 человек.

В Испании бары и рестораны работают до 22:00.

В Крыму же, что удивительно, с 22 октября разрешили посещать любой объект общественного питания без медицинских масок.

Так, ресторатор прогнозирует, что "как только досчитают бюллетени и признают результаты выборов, нас снова посадят на жесткий карантин".



"Пока заведения в Киеве работают до 22:00, но шанс, что уже 2 ноября или 9 ноября нас прикроют совсем, как по мне, высок. Социальное напряжение уже не будет так пугать, ибо выборы уже прошли. Плюс всегда можно показать пальцем на соседей, где такие меры уже есть", - подводит итог Остафиева.



Ранее "Страна" писала, что попавший в "красную зону" Николаев запретил работу кафе, ресторанов и ТРЦ.



Также говорилось, что ресторанам запретили работать после 20:00, школы отправили на каникулы.