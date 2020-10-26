В центре Киева открылся грузинский сервис Scroll, который позволяет воспользоваться услугой электросамоката напрокат. Арендовать двухколесный транспорт можно с помощью приложения.

Об этом сообщает AIN.UA.

Путешествие обойдется в 4 гривны за минуту с разблокировкой в 10 гривен. А час езды обойдется таким образом в 250 гривен (10 гривен - разблокировка + 240 за саму езду).

Уточняется, что сервис работает на базе партнерства с американской компанией Bird. Непосредственно на самокатах находятся также антисептик и инструкция. Сейчас сервис охватывает только центральную часть Киева.

Напомним, сервис по заказу такси Bolt (ранее - Taxify) более года назад заявлял о скором запуске услуги по прокату самокатов в Киеве, Львове и Одессе.

Ранее "Страна" писала о том, что Рада поддержала законопроект, который позволит штрафовать владельцев гироскутеров и самокатов за нарушение ПДД.