Председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова заявила, что обследование детей, переболевших коронавирусом, свидетельствуют об угрозе низкой фертильности (способность воспроизводить детей - Ред.) следующих поколений.

Слова ученого приводит "РИА Новости".

"Вместе с урологами мы привлекаем внимание к тому, что на самом деле у мальчиков после перенесенной коронавирусной инфекции происходит серьезное изменение сперматогенеза (развитие сперматозоидов - Ред.). Это нам в будущем грозит опять проблемами с низкой фертильностью следующих поколений", - сказала она.

По словам медика, обследование таких детей показали снижение на 30% когнитивных функций после перенесения болезни.

"Обязательно наблюдение за детьми, которые перенесли в любой форме коронавирусную инфекцию, нужно", - рассказала она.

Напомним, ученые из университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета Великобритании выяснили, что изменение слуха может быть одним из симптомов коронавируса.

Как сообщала "Страна", исследования показали, что у 70% переболевших коронавирусом людей, через четыре месяца после выздоровления наблюдаются поражения внутренних органов. В исследуемой группе были молодые люди с низкой распространённостью сопутствующих заболеваний.