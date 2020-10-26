Стало известно, что во Франции за последние 24 часа было выявлено более 52 тысяч новых случаев коронавируса, в результате чего общее количество инфицированных людей возросло до 1,1 млн с начала пандемии.



Об этом сообщает французское издательство Le Figaro.



Так, количество ежедневных инфекций составило 52 тысячи и выросло на 6,5 тысяч случаев по сравнению с субботой. Это стало новым антирекордом для страны



Во Франции за сутки зафиксировано 116 новых смертей, что на 22 меньше, чем накануне. Всего за время эпидемии умерли по меньшей мере 34 тысячи инфицированных.



К тому же, уровень положительных тестов продолжает расти до 17% против 16% накануне и лишь 4,5% в начале сентября.

Министерство здравоохранения в воскресенье не предоставило данных о количестве новых пациентов в больницах.

За последние три дня Франция зарегистрировала более 139 тысяч новых случаев, что превышает 132 тысячи случаев, зарегистрированных во время двухмесячного карантина с середины марта до середины мая.



Ранее "Страна" сообщала про антирекорд по Covid-19 в США, где за сутки заболели 83 тысячи человек.



Также упоминали, что число зараженных Covid-19 в Украине выросло на 7 517 человек.