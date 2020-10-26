Первая заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова раскритиковала решение правления НБУ лишить ее полномочий по регулированию банковской сферы в связи с изменением организационной структуры финансового регулятора и расширением его мандата. По ее мнению, оно нарушает коллегиальность и не соответствует требованиям МВФ

Об этом Рожкова сообщила в Facebook.

"Предоставляю свой личный комментарий относительно решения по перераспределению полномочий в НБУ. Мы с Дмитрием (Сологубом – Ред.) не поддержали это решение. Во-первых, такой подход не соответствует лучшим мировым практикам. Во-вторых, не только создает угрозы для принятия регулятором по-настоящему беспристрастных решений, но и разрушает коллегиальность", – написала Рожкова.

По мнению Рожковой, решение правления НБУ не соответствуют принципам независимости, которые были заложены в основу трансформации Нацбанка в 2014-2015 годах, проводившейся, в частности, с учетом требований МВФ.

Замглавы финрегулятора Дмитрий Сологуб также высказался против этого решения, он считает, что оно может оказать негативное влияние на сотрудничество с МВФ.

"Режим тишины закончился, время комментировать. Я и Екатерина (Рожкова – Ред.) голосовали против. Я отметил в протоколе, что это может оказать негативное влияние на сотрудничество с МВФ. Решение принято очень сомнительным способом и нарушает принципы построения оргструктуры НБУ, которые разрабатывались в 14-15 годах вместе с МВФ", – написал Сологуб в Twitter.

Также замглавы Нацбанка заявил, что стратегия коммуникаций НБУ прямо предусматривает возможность ключевых спикеров высказывать свое особое мнение, и это полностью соответствует международным стандартам.

Напомним, НБУ 2 октября вынес выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу – последним руководителям Нацбанка из команды экс-главы регулятора Якова Смолия. Это решение пояснялось нарушением one voice policy.

Также мы писали о том, почему из НБУ никак не могут уволить Рожкову и что это значит для валютного рынка.

Кроме того, мы сообщали, что на заседание Совета Нацбанка, запланированное на 27 октября, приедет старший экономист МВФ Вим Фонтейн. Это может быть связано с возможным рассмотрением вопроса об увольнении первого зампреда НБУ Екатерины Рожковой и замглавы Нацбанка Дмитрия Сологуба.