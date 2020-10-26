В Минздраве признали отсутствие полной статистики всех выздоровевших от Covid-19
Министерство здравоохранения Украины не имеет всех цифр о том, кто переболел коронавирусной инфекцией, так как многие люди переносят ее на самоизоляции.
Соответствующий вопрос о достоверности статистики заболевших и выздоровевших после Covid-19 поднял на совещании президент Владимир Зеленский, передает Офис президента.
"Министерство здравоохранения еще весной внесло изменения, по которым выздоровление определяется по клиническим симптомам. Отрицательный тест на Covid-19 не требуется", - указывается в сообщении.
Напомним, по данным на утро 26 октября, число зараженных Covid-19 в Украине выросло на 5 426 человек.
Ранее министр Степанов сообщил, что в Украине уже 61% койко-мест для лечения пациентов с коронавирусом уже заняты.
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