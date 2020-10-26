Министерство здравоохранения Украины не имеет всех цифр о том, кто переболел коронавирусной инфекцией, так как многие люди переносят ее на самоизоляции.

Соответствующий вопрос о достоверности статистики заболевших и выздоровевших после Covid-19 поднял на совещании президент Владимир Зеленский, передает Офис президента.

"Министерство здравоохранения еще весной внесло изменения, по которым выздоровление определяется по клиническим симптомам. Отрицательный тест на Covid-19 не требуется", - указывается в сообщении.

Напомним, по данным на утро 26 октября, число зараженных Covid-19 в Украине выросло на 5 426 человек.

Ранее министр Степанов сообщил, что в Украине уже 61% койко-мест для лечения пациентов с коронавирусом уже заняты.