Министерство здравоохранения обновило список стран "зеленой" и "красной" зон заболеваемости COVID-19.

Теперь после поездки в страну с большим распространением коронавируса, чем в Украине, всем прибывающим придется сдавать ПЦР-тест или проходить 14-дневную самоизоляцию, пишет РБК-Украина.

При этом страны, в которых активных случаев коронавируса за последние две недели выявили меньше 200 на 100 тысяч населения, остались в "зеленом" списке Минздрава.

В эту категорию попали почти все популярные в этом сезоне курортные страны, куда украинцы могут поехать с туристической целью. Никаких карантинных ограничений после возвращения из этих стран не предусмотрено.

Что изменилось

По информации Минздрава по состоянию на 23 октября, в Украине выявляют 200,8 активных случаев заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения. Все страны, в которых этот показатель ниже, попадают в "зеленый" список. После возвращения из этих стран прохождение самоизоляции не нужно.

В "зеленой" зоне на сегодняшний день находятся Турция с показателями заболеваемости 29,6, Египет (1,8), ОАЭ (177), Болгария (151,3), Мальдивы (124,3), Доминикана (58,2), Албания (112,4), Сербия (42), Мексика (38,4), Танзания (0) и Куба (4,2).

Судя по официальной статистике, большинство курортных стран безопасны для отдыха туристов, и вряд ли они перейдут в "красную" зону для Украины в ближайшее время.

В "красный" список добавились Хорватия (241,4). Также в "красную" зону входят Черногория (526,4), Словения (425,7), Северная Македония (261,1), Польша (250,9), Румыния (250) и США (239).

Советы после возвращения из стран "красной зоны"

При покупке авиабилетов и путевок туристов предупреждают внимательно изучать ситуацию с карантинными ограничениями в стране прибытия на момент поездки. В последний момент правила могут измениться, а страна из "зеленой" - перейти в "красную" зону. После приезда из стран "красной" зоны предусмотрена двухнедельная самоизоляция или необходимость сдачи ПЦР-теста на COVID-19.

В любом случае прибывающие из "красной" зоны должны будут установить и активировать в аэропорту приложении "Дій вдома". С его помощью осуществляется контроль за прохождением самоизоляции или ее отмены в случае негативный результат теста.

Его нужно сделать в первые 24 часа после прилета или в стране пребывания не раньше 48 часов до прилета в Украину. Нельзя активировать начало самоизоляции сразу в аэропорту, иначе невозможно будет "применить" свой адрес в приложении.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование с десятью "красными" областными центрами.

Также мы писали, что Минкульт Украины разрешил открыть кинотеатры в "красных" зонах карантина.