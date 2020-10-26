Первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что Геннадий Кернес, который уверенно побеждает на местных выборах, готовится к возвращению в город. По данному поводу он также готовит фото и видеоролик.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"Я разговаривал с Павлом Фуксом, который общался с Геннадием Адольфовичем. Состояние – стабильное, сомнений у врачей не вызывает. Будет его обращение к харьковчанам, фото и ролик, и главное – приезд Геннадия Кернеса в город Харьков", - сказал он.

Кроме того, по словам Терехова, Кернесу уже сообщили о предварительных результатах выборов.

Напомним, по состоянию на вечер воскресенья, 25 декабря, явка на местные выборы в Харькове и области составила чуть более 30%.

Также сообщалось, что по результатам Экзитпола на выборах в Харьковский городской совет лидирует "Блок Кернеса - Успешный Харьков" и"Оппозиционная платформа - За жизнь", но с большим отрывом.