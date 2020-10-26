Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, которого в начале месяца сначала освободили протестующие, а потом вновь задержали силовики, объявил голодовку.

Об этом со ссылкой на его адвоката сообщает ТАСС.

"Атамбаева перевели из следственного изолятора ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека, он объявил голодовку. Сейчас Атамбаев находится в подвальном помещении, где раньше содержались приговоренные к высшей мере наказания - расстрелу. Там нет даже элементарных условий", - сказал адвокат Атамбаева Сергей Слесарев.

Напомним, 23 июня этого года Атамбаева приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Однако в ночь на 6 октября протестующие освободили его из СИЗО. В тот же день Бишкекский суд перевел Атамбаева под домашний арест. Уже 10 октября экс-президента снова задержали.