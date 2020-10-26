Первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ рассказал о переговорах с руководителями "ДНР/ЛНР", о возможном компромиссе с Россией и об особом статусе для всего Донбасса

Через год после своего возвращения в Украину известный юрист рассказал "Стране" о делах против Порошенко, перспективах Зеленского и о том, будет ли создавать партию