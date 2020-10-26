Отстраненный от должности главы Одесской таможни Пудрик останется там в должности заместителя
Стало известно, что отстраненный от должности исполняющего обязанности главы Одесской таможни Денис Пудрик остается работать в должности заместителя руководителя.
Об этом сообщает он в своем интервью для РБК-Украина.
Так, экс-глава таможни говорит, что кадровое решение его удивило, "учитывая показатели работы Одесской таможни", которые он называет высокими.
"Уволили - это очень громко сказано. Просто приказ о возложении обязанностей утратил силу. На следующий день еще по шести вышел аналогичный приказ, но написали почему-то только обо мне", - рассказывает Пудрик.
Ранее "Страна" сообщала, что главой гостаможни стал бывший главный айтишник из ProZorro.
Также говорилось, что экс-главе таможни Нефедову готовятся объявить подозрение за сговор.
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