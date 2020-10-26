В Кировоградской области местные выборы выиграл экс-нардеп Виктор Лозинский, который был осужден на 15 лет за убийство местного егеря. Он стал председателем Подвысоцкой ОТО.

Примечательно, что выборы на пост главы территориальной общины проходили рядом с местом преступления. То есть выбирали Лозинского те, кто явно помнил о его поступке 11-летней давности.

Вспоминали, как Виктор Лозинский прошел путь от убийцы до выборного чиновника.

Кого убил Лозинский 11 лет назад

16 июня 2009 года в охотничьих угодьях Кировоградской области был убит 55-летний житель села Грушки Ульяновского района Валерий Олийнык, работавший егерем.

Следы преступления вывели на депутата Верховной Рады от БЮТ Виктора Лозинского, который во время случившегося отдыхал неподалеку с местным прокурором Евгением Горбенко и начальником милиции Голованевского района Михаилом Ковальским.

Местные жители рассказывали, что незадолго до произошедших событий видели, как Лозинский выпивал с компанией в баре. При этом экс-бютовец имел репутацию "хозяина района", причастного к исчезновениям и избиениям неугодных ему людей.

В ходе расследования выяснилось, что смерть мужчины наступила в результате выстрела из дробовика и острой кровопотери.

Из материалов судебного разбирательства также следует, что мужчину вначале ранили картечью в обе ноги, что лишило его способности двигаться. На теле погибшего обнаружены многочисленные ссадины, кровоподтеки, сломанное шестое ребро с правой стороны и десять огнестрельных ранений на ногах из гладкоствольного охотничьего оружия, предположительно картечи с дробинами диаметром 9 мм.

В течение 3 часов его избивали, а телесные повреждения на теле говорили об ударах кулаками и ногами. Олийныка похоронили без ноги, а его матери не показали для опознания его тело.

Как Лозинский попал в тюрьму

Несмотря на попытки Юлии Тимошенко (на тот момент глава правительства, - Ред.) помочь Лозинскому в сложившейся ситуации, на фоне всей шумихи он потерял неприкосновенность и сложил мандат. Впоследствии и вовсе сбежал и его огласили в розыск. А считавшаяся фавориткой президентских выборов Юлия Тимошенко потерпела поражение во втором туре.

Что, конечно, нельзя увязывать только с Лозинским. Но нет сомнений, что скандал сыграл в ее поражении свою роль.

Лозинского задержали только в марте 2010 года, а уже в апреле 2011 года при президентстве Януковича его впервые приговорили к 15 годам заключения (несмотря на то, что прокуратура просила высшей меры наказания - пожизненного).

В итоге Днепровский райсуд Киева вынес решение по двум статьям УК Украины - за умышленное убийство из хулиганских побуждений и за незаконное хранение и обращение с оружием и боеприпасами.

Выступая с последним словом во время судебных прений, Лозинский заявил, что не убивал Олийныка. Зато бывший егерь Голованевского лесничества Василий Перепелица заверил, что Олийныка убил не Лозинский, а он сам по неосторожности во время незаконной охоты в лесу.

Приговор судья зачитывала в течение пяти часов. Суд учел степень тяжести совершенного преступления и тот факт, что Лозинский не признал свою вину, а преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения. Фемида признала преступление общественно опасным и совершенным с особой жестокостью.

Другие фигуранты дела также получили тюремные сроки: Горбенко осудили на 9 лет, Ковальский получил 5 лет (обоим запретили занимать должности в правоохранительных органах), а Перепелица сел в тюрьму на 4 года.

Выход на свободу

В 2012 году апелляционный суд смягчил приговор Лозинскому до 14 лет. А в 2013 году решением Высшего специализированного суда по гражданским и уголовным делам статья обвинения была переквалифицирована с "умышленного убийства" на "причинение тяжких телесных повреждений". И Лозинского "переосудили" на 10 лет.

Все это время Лозинский не признавал свою вину. Он настаивал на том, что это была самооборона. А отсидев четыре года в тюрьме, в июне 2014 года он смог выйти на свободу "по состоянию здоровья". Что вызвало большой скандал, и Лозинского вернули в тюрьму.

Второй раз его освободили уже в 2016 году по "закону Савченко", пересчитав срок заключения, когда день в СИЗО считается за два. Отметим, что СМИ в это время писали, как Лозинский коротал это время в изоляторе: "Он посещает тренажерный зал, качает мышцы", - рассказывал его адвокат Виктор Грицюк.

То есть вместо первоначальных 15 лет, Лозинский отсидел только пять.

Уже в мае 2019 года суд досрочно снял с Лозинского судимость, а в сентябре это решение, как заявляет Лозинский, подтвердил и Верховный Суд, что позволило ему баллотироваться на выборах в этом году. Правда, ВС потом эту информацию опроверг.

Накануне выборов Лозинский дал интервью, в котором назвал себя директором агропредприятия и заявил, что добился справедливости, сняв все судимости.

Возвращение в большую политику

На местных выборах 25 октября 2020 года Виктор Александрович уверенно прошел на пост руководителя Подвысоцкой ОТО Голованевского района Кировоградской области. Эту информацию подтверждают в местной избирательной комиссии и конкуренты Лозинского, несмотря на то, что оформление протоколов еще продолжается.

На этот раз Виктор Лозинский участвовал на выборах как самовыдвиженец. Его ближайшим противником стал кандидат от партии "Слуга народа" Сергей Балицкий, чья семья владеет в этом регионе агробизнесом.

На данный момент Подвысоцкая ОТО, где живет около 4,79 тысяч избирателей, относится к Голованевскому району, где 11 лет назад произошло убийство Олийныка, за которое был осужден Лозинский.