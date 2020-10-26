В Литве прошел второй тур выборов в Сейм, в котором победила оппозиционная консервативная партия "Союз отечества - Литовские христианские демократы". Они собираются сформировать правящую коалицию.

Об этом пишет издание "LRT".

Отмечается, что победившая фракция будет насчитывать 50 депутатов. Партия нынешнего премьер-министра Саулюса Сквернялиса "Союз крестьян и зеленых" получила 32 места. Либеральные политсилы "Либеральное движение" и "Социально-демократическая партия" получили по 13 мест.

Также, "Партия свободы", которая впервые принимала участие в выборах, получит 11 мандатов, а "Рабочая партия" - 10.

Известно, что консерваторы, "Либеральное движение" и "Партия свободы" намерены сформировать правящую коалицию. Возглавлять ее будет Ингрида Шимоните.

Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте назвала такие результаты выборов "лучшим, что могло произойти с Литвой в эти трудные времена".

Напомним, 12 октября Литовская оппозиционная партия "Союз Отечества - Литовские христианские демократы" одержала победу в первом туре выборов в Сейм.

Как сообщалось, в парламенте Литвы признали Светлану Тихановскую всенародно избранным лидером Беларуси.