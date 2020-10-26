Фракций радикальных партий и националистических движений "Национальный корпус", "Правый сектор" и "Демократична сокира" в будущих горсоветах областных центров и крупных городов не будет.

Об этом свидетельствуют результаты сразу нескольких опросов избирателей, проведенных в день местных выборов.

В частности, экзитполы были организованы по заказу студии Савика Шустера, а также группой "Рейтинг".

Так, на выборах в Харьковский горсовет представители "Демсокиры" смогли набрать лишь 1,13%. При голосовании за депутатов горсовета Тернополя лишь 1% избирателей поддержал выдвиженцев от "Правого сектора". 1,79% бюллетеней было отдано на выборах в горсовет Днепра за представителей "Национального корпуса".

Экзитполы, которые были организованы "Савик Шустер Студией" проводились на 554 избирательных участках по всей Украине. В них приняли участие 39 622 граждан, метод - личное интервью. Погрешность - 1,6%.

Ранее "Страна" информировала, что, согласно результату экзитполов, в Черкассах во втором туре сразятся мэр-"бандит" Бондаренко и представитель "Голоса".

Также мы писали, что в Николаеве во второй тур вышли представитель ОПЗЖ и действующий мэр, "корабельная сосна" - третья.