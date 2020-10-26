Женское движение Femen изменило акцент своих акций: теперь активистки оголяют не только грудь, а раздеваются полностью.

Об этом "Стране" рассказала лидер движения Femen Анна Гуцол.

По словам Гуцор, в нынешнем сезоне Femen будет делать акцент не на верх, а на низ женского тела.

"Femen экспериментирует с форматом и пытается задействовать весь женский арсенал в борьбе за права. Дальше будет больше акций с акцентом на детородные органы, так как детородная функция - это и есть первичная власть", - заявила "Стране" Анна Гуцол.

Напомним, 25 октября на избирательном участке Зеленского атаковала активистка Femen без нижнего белья. Девушка задрала юбку красного цвета, на изнанке юбки было написано Zexist.

Также мы писали о том, как активистка Femen полностью оголилась у посольства Польши в Киеве, протестуя против запрета абортов.