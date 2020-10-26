В Минске студенты и работники выходят на улицы на так называемую народную забастовку после истечения срока ультиматума президенту Александру Лукашенко.

Об этом сообщает "Наша Нива".

Отмечается, что в Минске студенты перекрыли Ленинградскую улицу. Туда также прибыли вооруженные силовики. Также милиция приехала к студентам в Белорусский госсударственный университет.

Студенты журфака БГУ выстроились в цепь солидарности у своего факультета. Протестующих задерживают.

Также сообщается, что людей возле Белоруссого парка высоких технологий в Минске разгоняют с помощью спецсредств. Там стояло около 1000 человек. Задержаны около 10 человек.

Сегодня утром сообщалось, что силовики разогнали митинг студентов. Кроме того, протестующих задержали. Однако, число задержанных не уточняют.

Цепочка солидарности около ПВТ pic.twitter.com/WYYG2q4Olw — Onliner (@OnlinerBY) October 26, 2020

Около ПВТ силовики разогнали цепочку солидарности pic.twitter.com/TavjbgDIAt — Onliner (@OnlinerBY) October 26, 2020

Ранее "Страна" информировала, что на марше оппозиции в Минске насчиталось около 100 тысяч человек.

Напомним, что всего в Беларуси на протестах задержали почти 300 человек.