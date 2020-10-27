В этом году праздник Хэллоуина выпадает на субботу, 31 октября. А значит, подготовка ко Дню всех святых плавно набирает обороты. Праздник полюбился украинцам, которые с удовольствием участвуют в парадах зомби, устраивают костюмированные вечеринки и наносят на лица устрашающий грим.

Какой костюм выбрать на Хэллоуин 2020

На полках магазинов уже можно выбрать минимальный набор аксессуаров, который легко превратит любого человека в вампира, мертвеца или демона (искусственные зубы и клыки, всевозможные маски, наклейки, белый грим, рожки). "Страна" подготовила свой топ лучших костюмов, который позволит запомнить созданный образ до следующего года.

Зомби

Костюм зомби может быть довольно простым - взъерошенные волосы, порванная одежда, изрисованная красными красками. Для пущего антуража потребуется бинт, клей ПВА и красная помада.

С поправкой на карантин и обязательное ношение маски, можно смело бинтовать все лицо или использовать средства защиты, подходящие по цвету.

Ведьма

Этот образ наполнен мистикой и тайной. А для его создания всего-то потребуется шляпка и черное платье. Если нет конусообразной шляпы ведьмы, подойдет любая другая черного цвета или черный балахон.

Монашка или психбольная

Образ в белых медицинских халатах, пожалуй, один из самых излюбленных. Во время зомби-парада прошлого года в толпе можно было встретить приверженцев этого образа. Чтобы завершить его использовали цепи и деревянные кресты.

Демон

Создать жуткий образ, конечно, можно при помощи одной лишь резиновой маски и грубой одежды земляного цвета. Согласитесь, даже при дневном свете такой демонический антураж впечатляет.

Чертика можно создать, если приклеить клеем для ресниц рожки, нацепить на зубы клыки и сделать макияж с акцентами на глаза. Остальное уже дело фантазии: яркие волосы, накладные ресницы, пайетки, пирсинг и украшения.

Если вы все еще не определились с костюмом, вам может помочь интересная игра. Для этого нужно сопоставить цифры даты вашего рождения с предложенными вариантами и, возможно, полученный вариант поможет создать уникальный образ к празднику.

Например, это может быть сумасшедший ангел в дырявых ботинках, депрессивный дьявол с золотыми зубами, хромая медсестра с мусорным пакетом, пьяный хоббит с пушистым хвостом и даже приставучий космонавт в свадебном платье, болтливый десантник в кружевных чулках или чернокожий ковбой в банном халате.

Согласитесь, весьма забавные могут получиться костюмы.

Макияж и маникюр на Хэллоуин

Превратиться в нечисть легко поможет макияж с маникюром. Но даже самый простой из них потребует использования помады черного или красного цветов, а также белый грим. Считай, что это мастхэв создания образа на Хэллоуин.

Для тех, кто любит кровь и шрамы, акценты в макияже и прорисовка зловещей улыбки - уже полдела.

Иногда пару нарисованных шрамов на лице и акценты создают искомый фотогеничный стиль. Это подтверждает прошлогодний образ Потапа и группы Mozgi на Хэллоуин.

После нашумевшего выхода фильма "Джокер", остается актуальным грим, который использовал в ленте актер Хоакин Феникс.

Для этого понадобится смывающаяся краска для волос зеленого цвета или парик, белый грим, красная матовая помада и специальные краски для аквагрима. Акриловые краски лучше не использовать из-за их негативного влияния на кожу (не пропускают воздух и плохо смываются).

В топе и грим, как у клоуна Пеннивайза из фильма ужасов по роману Стивена Кинга "Оно".

Преобразиться до неузнаваемости можно, банально измазав лицо черной краской, изобразив на нем нечто наподобие слез и надев нестандартные белые линзы-мухи (в интернете можно найти белого цвета, как у Элджея).

Что касается маникюра, то здесь превалируют изображения паутины, призраков, кладбища, скелета, мозгов и кровавых подтеков. Приветствуются все фантазии на тему того, какими должны быть ногти вампирши.

Красиво будут смотреться черные ногти с акцентом в виде оранжевых тыкв, летучих мышей, яркого гороха и других узоров.

Какой декор выбрать на Хэллоуин

Зачастую на Хэллоуин дети переодеваются в костюмы и ходят по соседям, прося мелкие деньги и сладости. Взрослые тоже не против вечеринок, неизменным атрибутом которых становится светильник из тыквы - так называемый фонарь Джека.

Видео на тему того, как вырезать правильно тыкву, можно найти в интернете. Однако добавить атмосферности в помещении помогут и другие вещи. Такие, как цветы (розы, хризантемы), свечи, специальные гирлянды, приведения из накрахмаленной марли, фигурки и картинки, которыми можно декорировать окна или стеклянные двери.

Еще пригодится фоновая музыка для Хэллоуина.

Приведение из марли. Для создания приведения понадобится марля, клей ПВА, воздушный шарик, пластиковая бутылка с водой, скотч, проволока, кисточка, черная бумага и ножницы. Макеты приведения делаются заранее, потому что застывать такая поделка будет около 12 часов.

Для создания гирлянды в виде летучих мышей, приведений и пауков понадобятся черные и белые листы бумаги, клей или скотч и ножницы.

Как сообщала "Страна", в США ежегодное празднование Хэллоуина на лужайке Белого дома пройдет для всех желающих, но в условиях карантина. Территория будет открыта для семей врачей, военнослужащих и детей простых рабочих в сопровождении родителей с 15:30 до 19:30. Президент и первая леди будут встречать конфетами детей, одетых в костюмы призраков, фей, супергероев, крошечных гоблинов.