В Киеве на Хєллоуин традиционно устраивают парад зомби. Фото: Ukrinform
В Киеве на Хєллоуин традиционно устраивают парад зомби. Фото: Ukrinform

В этом году праздник Хэллоуина выпадает на субботу, 31 октября. А значит, подготовка ко Дню всех святых плавно набирает обороты. Праздник полюбился украинцам, которые с удовольствием участвуют в парадах зомби, устраивают костюмированные вечеринки и наносят на лица устрашающий грим.

Какой костюм выбрать на Хэллоуин 2020

На полках магазинов уже можно выбрать минимальный набор аксессуаров, который легко превратит любого человека в вампира, мертвеца или демона (искусственные зубы и клыки, всевозможные маски, наклейки, белый грим, рожки). "Страна" подготовила свой топ лучших костюмов, который позволит запомнить созданный образ до следующего года.

Зомби

Костюм зомби может быть довольно простым - взъерошенные волосы, порванная одежда, изрисованная красными красками. Для пущего антуража потребуется бинт, клей ПВА и красная помада. 

С поправкой на карантин и обязательное ношение маски, можно смело бинтовать все лицо или использовать средства защиты, подходящие по цвету. 

Зомби на Хэллоуин, Фото Apostrophe Александр Гончаров

Зомби на Хэллоуин, Фото Apostrophe Александр Гончаров

Ведьма

Этот образ наполнен мистикой и тайной. А для его создания всего-то потребуется шляпка и черное платье. Если нет конусообразной шляпы ведьмы, подойдет любая другая черного цвета или черный балахон.

конусообразная шляпа ведьмы, фото trishara.com

макияж ведьмы, фото trishara.com

Макияж на хэллоуин, фото trishara.com

Монашка или психбольная

Образ в белых медицинских халатах, пожалуй, один из самых излюбленных. Во время зомби-парада прошлого года в толпе можно было встретить приверженцев этого образа. Чтобы завершить его использовали цепи и деревянные кресты. 

костюмы на хэллоуин, фото Ukrinform

Демон

Создать жуткий образ, конечно, можно при помощи одной лишь резиновой маски и грубой одежды земляного цвета. Согласитесь, даже при дневном свете такой демонический антураж впечатляет.

Костюм на хэллоуин, фото Ukrinform

Чертика можно создать, если приклеить клеем для ресниц рожки, нацепить на зубы клыки и сделать макияж с акцентами на глаза. Остальное уже дело фантазии: яркие волосы, накладные ресницы, пайетки, пирсинг и украшения.  

образ на хэллоуин, фото Apostrophe Александр Гончаров

Если вы все еще не определились с костюмом, вам может помочь интересная игра. Для этого нужно сопоставить цифры даты вашего рождения с предложенными вариантами и, возможно, полученный вариант поможет создать уникальный образ к празднику.

Например, это может быть сумасшедший ангел в дырявых ботинках, депрессивный дьявол с золотыми зубами, хромая медсестра с мусорным пакетом, пьяный хоббит с пушистым хвостом и даже приставучий космонавт в свадебном платье, болтливый десантник в кружевных чулках или чернокожий ковбой в банном халате. 

Согласитесь, весьма забавные могут получиться костюмы. 

костюмы на хэллоуин, фото соцсети

Макияж и маникюр на Хэллоуин 

Превратиться в нечисть легко поможет макияж с маникюром. Но даже самый простой из них потребует использования помады черного или красного цветов, а также белый грим. Считай, что это мастхэв создания образа на Хэллоуин.

Макияж на хэллоуин, фото beauty.ua

Для тех, кто любит кровь и шрамы, акценты в макияже и прорисовка зловещей улыбки - уже полдела.

макияж на хэллоуин при помощи помады, фото beauty.ua

Иногда пару нарисованных шрамов на лице и акценты создают искомый фотогеничный стиль. Это подтверждает прошлогодний образ Потапа и группы Mozgi на Хэллоуин. 

Потап на Хэллоуин, фото: realpotap/Instagram

После нашумевшего выхода фильма "Джокер", остается актуальным грим, который использовал в ленте актер Хоакин Феникс.

Для этого понадобится смывающаяся краска для волос зеленого цвета или парик, белый грим, красная матовая помада и специальные краски для аквагрима. Акриловые краски лучше не использовать из-за их негативного влияния на кожу (не пропускают воздух и плохо смываются).

Макияж Джокера, фото Егор Андрюшин

В топе и грим, как у клоуна Пеннивайза из фильма ужасов по роману Стивена Кинга "Оно". 

макияж Пеннивайза на Хэллоуин, фото pinterest

Преобразиться до неузнаваемости можно, банально измазав лицо черной краской, изобразив на нем нечто наподобие слез и надев нестандартные белые линзы-мухи (в интернете можно найти белого цвета, как у Элджея).

Макияж на Хэллоуин, фото Ukrinform

Что касается маникюра, то здесь превалируют изображения паутины, призраков, кладбища, скелета, мозгов и кровавых подтеков. Приветствуются все фантазии на тему того, какими должны быть ногти вампирши. 

маникюр на Хэллоуин, коллаж Страна.юа

Красиво будут смотреться черные ногти с акцентом в виде оранжевых тыкв, летучих мышей, яркого гороха и других узоров.

маникюр на хэллоуин, фото Trishara

Какой декор выбрать на Хэллоуин

Зачастую на Хэллоуин дети переодеваются в костюмы и ходят по соседям, прося мелкие деньги и сладости. Взрослые тоже не против вечеринок, неизменным атрибутом которых становится светильник из тыквы - так называемый фонарь Джека. 

Видео на тему того, как вырезать правильно тыкву, можно найти в интернете. Однако добавить атмосферности в помещении помогут и другие вещи. Такие, как цветы (розы, хризантемы), свечи, специальные гирлянды, приведения из накрахмаленной марли, фигурки и картинки, которыми можно декорировать окна или стеклянные двери.  

Еще пригодится фоновая музыка для Хэллоуина.

декор на Хэллоуин, фото inmyroom.ru

Приведение из марли. Для создания приведения понадобится марля, клей ПВА, воздушный шарик, пластиковая бутылка с водой, скотч, проволока, кисточка, черная бумага и ножницы. Макеты приведения делаются заранее, потому что застывать такая поделка будет около 12 часов.

  Приведения из марли на хэллоуин, фото Pinterest

Для создания гирлянды в виде летучих мышей, приведений и пауков понадобятся черные и белые листы бумаги, клей или скотч и ножницы. 

Как сообщала "Страна", в США ежегодное празднование Хэллоуина на лужайке Белого дома пройдет для всех желающих, но в условиях карантина. Территория будет открыта для семей врачей, военнослужащих и детей простых рабочих в сопровождении родителей с 15:30 до 19:30. Президент и первая леди будут встречать конфетами детей, одетых в костюмы призраков, фей, супергероев, крошечных гоблинов.

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