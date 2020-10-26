В понедельник, 26 октября, количество новых случаев заражений коронавирусом Covid-19 по всему миру в воскресенье снизилось до 438 633 после субботнего антирекорда, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.



Об этом сообщает со ссылкой на данные ВОЗ интерфакс-Украина.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в субботу по всему миру зарегистрировали 468 409 новых случаев заражения коронавирусом. Это - самый высокий показатель с момента начала пандемии. В воскресенье число новых заражений в мире пошло на снижение.



С момента начала пандемии в мире было зафиксировано 42 млн случаев заражения, более 1,1 млн умерли от последствий заражения. Все же сообщается, что на самом деле коронавирусом, возможно, в мире переболело на гораздо больше людей, причем в основном - в очень легкой форме.



Так, рост количества новых случаев заражений был на протяжении трех дней, стартовав с 429 411 случаев и до зафиксированных 24 октября - 465 322 заразившихся за сутки.



Ранее "Страна" писала, что Украина успешно завершила доклинические испытания своей вакцины от Covid-19.



Также мы сообщали, что число зараженных Covid-19 в Украине выросло на 5 426 человек состоянием на 26 октября.