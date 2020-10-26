Бывший народный депутат Виктор Лозинский, который был осужденный на 15 лет за убийство, победил на выборах на пост главы объединенной территориальной общины. Они проходили неподалеку от места преступления.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на источник в местной территориальной общине.

"Лозинский Виктор Александрович уверенно выиграл выборы на пост руководителя Подвысоцкой ОТО Голованевского района Крировоградской области", - рассказали они.

Кроме того, в избирательной комиссии рассказали, что сейчас продолжается оформление протоколов. Тем не менее, оппоненты Лозинского уже подтвердили его победу.

Напомним, в 2009 году в Голованевском районе произошло громкое убийство, в котором обвинили Лозинского. Неподалеку от поселка Голованевск, где нардеп отдыхал с местным прокурором и начальником милиции, в ходе "развлечений" был убит егерь Валерий Олийнык.

В результате следственных действий было установлено, что мужчина скончался в результате выстрела из дробовика. Именно в этот момент в деле и проявилось имя нардепа. Несмотря на то, что нардепу бросилась помогать Юлия Тимошенко, Лозинскому пришлось сложить мандат, в результате чего он потерял неприкосновенность.

Впервые Лозинского обвинили в умышленном убийстве по этому делу в 2009 году и только в апреле 2011 года приговорили к 15 годам заключения. Виновным он себя не признал, а на свободу должен был выйти в 2025-м.

Однако Лозинского освободили из-под стражы "по состоянию здоровья" уже в 2014 году. Однако Генпрокуратура отказалась "закрывать глаза" на действия коллег, в результате чего экс-нардепа вернули в тюрьму.

Второй раз его освободили из-под стражи уже в 2016-м, благодаря "закону Савченко".

Как сообщала "Страна", в мае 2019 года суд досрочно снял судимость с экс-нардепа Виктора Лозинского, осужденного за причастность к убийству жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.