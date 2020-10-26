Компания-разработчик антивирусных продуктов Avast назвала приложения для Android, которые рекомендуется не устанавливать на смартфоны.

Об этом пишет "Российская газета".

Так, специалисты компании предупреждают об увеличившемся числе программ, которые засоряют операционную систему большим количеством рекламы. К таким программам относятся:

Shoot Them

Crush Car

Rolling Scroll

Helicopter Attack — New

Assassin Legend — 2020 New

Helicopter Shoot

Rugby Pass

Flying Skateboard

Iron it

Shooting Run

Plant Monster

Find Hidden

Find 5 Differences — 2020 New

Rotate Shape

Jump Jump

Find the Differences — Puzzle Game

Sway Man

Desert Against

Money Destroyer

Cream Trip — New

Props Rescue

Кроме рекламы эти приложения умеют скрывать свое присутствие на зараженном устройстве, что затрудняет их удаление.

Эксперты отмечают, что при выборе программ не стоит ориентироваться на количество скачиваний. В частности, вышеуказанные приложения были скачаны из Google Play более восьми миллионов раз.

Ранее сообщалось, что в Google Play нашли 35 поддельных антивирусов.

Еще мы писали, что в AppStore исключат приложения российских медиа на территории Украины.