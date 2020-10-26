В распоряжении "Страны" оказались новые рекомендации для депутатов фракции "Слуга народа", спущенные с Банковой.

Там даются разъяснения, как комментировать неудачные для "слуг" результаты местных выборов, которые уже более-менее понятны после публикации экзитполов.

Проанализировали этот документ. Он построен по принципу вопросов, которые могут задать "слугам народа" и ответов на них.

1. "Как вы воспринимаете результат экзитполов?"

"Слугам" на этот вопрос предлагается отвечать, что партия будет представлена в большинстве местных советов. "Да, это не монобольшинство, но мы на него и не рассчитывали".

Также нардепам советуют говорить, что на поле "коммунальных труб" общенациональная партия вообще не может соперничать с мэрами городов. Отчасти это так, но никак не объясняет, почему в крупных городах "СН" уступил и ОПЗЖ, и "Евросолидарности".

Также в темнике говорится, что мэры все равно должны будут искать общий язык с центральной властью - то есть идет намек, что даже скромные фракции "Слуги народа" войдут в местные коалиции. Правда, ниже говорится, что коалиции на местах вообще не важны.

Низкую явку предлагается объяснять ковидом, а также "токсичными" действиями "так называемых патриотических партий" - речь, видимо, о порошенковской "ЕС".

2. "Куда подевались 73 процента?"

"Слуги" в темнике сами признают, что тогда за Зеленского проголосовало столько людей, потому что хотели убрать Порошенко. Теперь же голоса распределились между многими партиями. При этом по стране "Слуга народа" набирает больше всех (правда, таких данных пока еще нет на уровне экзитполов или ЦИК).

3. "Почему у вас нет мэров?"

На Банковой говорят, что децентрализация подарила мэрам столько возможностей, что обыграть их нереально. Правда, это снова не объясняет, как во многих городах представители той же "Оппозиционной платформы" или "Евросолидарности" вышли во второй тур.

4. "Что будете делать с таким политическим результатом?"

"Будем работать", - отвечают авторы документа. И делают намеки, что далеко не у всех мэров еще предопределена победа: есть и второй тур. Также за их действиями будет следить НАБУ.

5. "Нужно ли теперь распускать Раду?"

В темнике говорят, что юридических оснований для роспуска нет. То есть такой вариант у Зе рассматривать не хотят. Но явно готовятся к тому, что оппоненты будут проталкивать эту тему.

Также депутатам предлагается опровергать слухи о распаде монобольшинства и создании новых коалиций.

В принципе, такая позиция с точки зрения "слуг" логична.

Очевидно, что у них уже нет того мандата народного доверия, который был весной и летом 2019 года. И если будут новые выборы в Раду, то монобольшинство им уже явно не светит.

6. "Как вы оцениваете проведение опроса президента?"

"Для первого раза нормально", - говорится в документе. Предлагается признавать, что кое-где опрос был сорван, однако в целом прошел хорошо.

При этом сам же темник сомневается в таком методе работы с электоратом. "Нужно создавать официальный инструмент для проведения таких общенациональных исследований", - говорится в нем.

Что же до упреков в использовании детского труда в ходе опроса, депутатам предлагается отвечать, что дети-волонтеры с согласия родителей могут привлекаться к некоммерческой деятельности. Правда, закон говорит, что без оплаты. А как уже рассказывала "Страна", волонтерам платили до 1000 гривен в день.

Интересно, что в темнике говорится - опрос не является ни референдумом, ни социологическим исследованием. То есть признается, что репрезентативность этого мероприятия равна нулю со всех сторон.

Также "слугам" рекомендуется признавать, что отвечать на вопросы Зеленского люди могли сколько угодно раз. Но при этом переадресовывать претензии к политическим оппонентам, которые не позволили возложить ответственность за опрос на ЦИК.

В общем, судя по тексту темника, даже его авторы говорят о массе проблем при проведении опроса.