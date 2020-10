Утром в понедельник, 26 октября, женское движение Femen провело акцию солидарности у здания Посольства Республики Польша в Украине. Причиной послужило решение польского Конституционного суда, который поддержал запрет на аборты.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

В знак протеста против этого решения активистка обнажилась возле посольства. На ее теле были написаны лозунги: "My body is my choise" ("Мое тело - мой выбор"), "Siostry do broni" ("Сестры, к оружию").

В руках активистка держала вешалку - символ незаконных абортов.

"В Польше фактически запретили аборты. Полячки вышли на митинги и последние три дня там идут аресты, мордобои. Такой меры в Европе нигде нет. Это единственная страна цивилизованного мира, которая запрещает женщинам распоряжаться своим телом. Сегодня секстремистка Femen абсолютно голая выкрикивала на польском "Сестры к оружию" - в поддержку полячек и с призывом к польским женщинам выступить во всеоружии против варварских средневековых законов", - сообщила "Стране" лидер движения Femen Анна Гуцол.

Активистка задержана полицией, в данный момент находится на допросе в полицейском участке на Прорезной.

Отметим, что на прошлой неделе Конституционный суд Польши запретил женщинам проводить аборты, признав их право на прерывание беременности неконституционным даже в случае явных признаков дефекта или неизлечимой болезни, которая угрожает жизни плода или матери. После этого в стране начались акции протеста, митингующие вступали в стычки с правоохранителями.

Также мы писали о том, что 24 октябяр, на второй день протестов за разрешение абортов, в Польше к акции присоединились 10 тысяч человек.