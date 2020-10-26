Министерство обороны Израиля заявило, что начнет испытывать вакцину от коронавируса на людях уже с 1 ноября этого года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"Израильский институт биологических исследований получил все необходимые одобрения от Минздрава и Хельсинкского комитета на самый важный этап разработки вакцины от Covid-19. Клинические испытания на людях начнутся в воскресенье, 1 ноября", - говорится в сообщении.

Уточняется, что клинические испытания вакцины продлятся не мене полугода, и будут проводиться в несколько этапов. Для этого изготовлено 25 000 экспериментальных доз.

На первом участие в эксперименте примут 80 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющие проблем со здоровьем. Вакцинация будет проводиться в медицинских центрах "Шиба" и "Адаса".

На втором этапе привлекут 960 добровольцев, старше 18 лет. Предполагается, что если все пойдет хорошо, старт второго этапа состоится в декабре. На этом этапе будет определяться эффективная дозировка и оценка ее безопасности.

Третий этап испытаний начнется в апреле. Вакцину получат 30 000 добровольцев. Если заключительный этап пройдет хорошо, лекарство поступит в свободный доступ для всех.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что украинская вакцина от коронавируса успешно прошла новое испытание, о чем уже доложили президенту Владимиру Зеленскому.

До этого мы писали, что вакцина от коронавируса в Соединенных Штатах Америки может стать доступна до конца текущего года. Но для того, чтоб ограниченные дозы стали более доступными может понадобится несколько месяцев 2021 года.