В Кабинете министров Украины назначили временно исполняющей обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) Ирину Король

Об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, решение было принято на внеочередном заседании правительства в понедельник.

Ранее Король занимала должность заместителя директора департамента и начальника отдела методологии и надзора за выдачей разрешений на выполнение строительных работ департамента разрешительных процедур ГАСИ.

По данным декларации чиновницы, по итогам 2019 года она получила 202,9 тыс. грн заработной платы в Вышгородском горсовете, а также 77,6 тыс. грн в ГАСИ.

Напомним, ранее должность врио главы ГАСИ занимал Богдан Федоренко.

До этого правительство отстранило Юрия Васильченко с должности главы Государственной инспекции градостроительства и Алексея Башкирова с поста главы Государственной сервисной службы градостроительства Украины.

Также сообщалось, что по решению Кабмина главой гостаможни стал бывший главный айтишник из ProZorro.