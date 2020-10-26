Андрей Богдан, хоть уже и не работает в Офисе президента, но все время подкидывает информационные поводы.

Общественность очень долго смаковала его большое интервью журналисту Дмитрию Гордону, а сейчас появился новый повод для обсуждений - внешний вид бывшего руководителя ОП.

На днях Андрея Богдана сфотографировали идущим по Киеву вместе со своим другом-застройщиком Андреем Ваврышем. И, возможно, никто бы на них не обратил внимания, если бы не яркий клетчатый спортивный костюм на бывшем сотруднике президентского офиса.

Андрей Богдан и Андрей Ваврыш, фото: facebook.com

Модель такого костюма получила новую волну популярности после выхода на большие экраны фильма "Джентельмены" режиссера Гая Риччи. В нем показывают жизнь английских гангстеров. Это история Микки Пирсона (играет Мэттью Макконахи), который родился в США, а учился на ботаника в Оксфорде. Престижный университет ему закончить не удалось, зато он нашел дело всей жизни – выращивание и сбыт марихуаны. Микки построил настоящую наркоимперию, разместив по всей Англии 12 ферм и монополизировав рынок травки. Теперь же Микки решил уйти на пенсию и продать свой бизнес американскому миллиардеру.

Тренер и "Карапузы", фото: кадр из фильма

По сюжету компания юных рэперов — бойцов смешанных боевых искусств, называющая себя "Карапузами", совершает налет на лабораторию Пирсона. Отлично тренированные парни снимают свою драку с охранниками на видео и тут же загружают ролик в интернет. Наставник ребят, также известный как Тренер (играет Коллин Фаррел), который посвятил жизнь перевоспитанию проблемной молодежи с улиц берет на себя всю ответственность за их акцию. Он предлагает помощь свою и своих учеников — в качестве отработки долга за ограбленную ферму.

Персонаж Коллина Фаррелла самый смешной и запоминающийся. На первый взгляд, он просто возглавляет своеобразную банду боксеров-гопников, которые занимаются грабежами и выступают "тупыми мышцами". Однако Тренер всячески подчеркивает ошибочность преступного пути и хочет лучшего для ребят.

Тренер в фильме носит клетчатые спортивные костюмы.

В Instagram магазинах можно купить подобный костюм совсем недорого, фото: instagram.com, facebook.com

После проката фильма, многие производители, в том числе и украинские, начали массово шить клетчатые брюки и кофты-олимпийки, чтобы помочь покупателю воссоздать образ Тренера. Стоит такой костюм в отечественных онлайн-магазинах от 990 до 5000 гривен. Его могут пошить и учитывая ваши личные пожелания. К примеру сделать брюки и куртку разных цветов.

Интернет пестрит объявлениями о продаже такого джентельменского прикида, фото: google.com

Похожие костюмы есть и у всемирно известных брендов, таких как Gucci или Dolce & Gabanna. Но цена стартует от 40 000 гривен.

Кстати, английский стиль очень любит артист Сергей Пархоменко (рэпер Серега и Полиграф ШарикOFF). Помимо классических костюмов и кепок, в его гардеробе есть не один клетчатый спортивный костюм.

Музыкант в модных спортивках и олимпийке снялся в одном из своих клипов, фото: стоп-кадр видео

Напомним, ранее "Страна" писала, что у Богдана особняк в Козине и 10 квартир в столичном небоскребе.