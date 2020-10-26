В Антарктиде ученые нашли летающих кровососов, которых там быть не должно
В Антарктиде на острове Кинг-Джордж ученые сделали невероятное открытие. Здесь нашли комаров, которых не должно быть в принципе на острове.
Об этом сообщает Интерфакс.
"На острове Кинг-Джордж, где находятся семь станций разных государств, некоторое время назад появились комары. Это произошло в связи с человеческим фактором - там много туристов, к тому же там идеальные условия для комаров - ручьи, речки, летом плюс 3, зимой - минус 5, климат мягкий", - рассказал начальник Российской антарктической экспедиции Александр Клепиков.
Как сообщается, летом на остров регулярно высаживаются группы туристов для проведения коротких экскурсий.
Исследователь добавил, что раньше ученые не сталкивались с комарами в Антарктиде.
"Такой проблемы раньше в Антарктиде не было. Для ученых это необычная научно-прикладная работа, проект по изучению ситуации стартовал только в этом сезоне, проблема еще решается", - сказал руководитель экспедиции.
Клепиков отметил, что уже начато исследование и разработаны специальные ловушки для комаров. Исследования будут проводиться на всех станциях острова.
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