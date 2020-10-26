В Антарктиде на острове Кинг-Джордж ученые сделали невероятное открытие. Здесь нашли комаров, которых не должно быть в принципе на острове.

Об этом сообщает Интерфакс.

"На острове Кинг-Джордж, где находятся семь станций разных государств, некоторое время назад появились комары. Это произошло в связи с человеческим фактором - там много туристов, к тому же там идеальные условия для комаров - ручьи, речки, летом плюс 3, зимой - минус 5, климат мягкий", - рассказал начальник Российской антарктической экспедиции Александр Клепиков.

Как сообщается, летом на остров регулярно высаживаются группы туристов для проведения коротких экскурсий.

Исследователь добавил, что раньше ученые не сталкивались с комарами в Антарктиде.

"Такой проблемы раньше в Антарктиде не было. Для ученых это необычная научно-прикладная работа, проект по изучению ситуации стартовал только в этом сезоне, проблема еще решается", - сказал руководитель экспедиции.

Клепиков отметил, что уже начато исследование и разработаны специальные ловушки для комаров. Исследования будут проводиться на всех станциях острова.

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