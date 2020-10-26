В гражданской сети "Опора" предполагают, что в большинстве городов с численностью населения более 75 тысяч человек состоится второй тур мэрских выборов. Правда, точной даты, когда будет организовано повтороне голосование, пока нет.

Об этом со ссылкой на председателя правления "Опоры" Ольгу Айвазовскую пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы видим, что есть большие перспективы организации повторного голосования в большинстве территориальных громад от 75 тысяч избирателей на должность городского головы", - сказала Айвазовская.

По ее словам, пока неизвестно, в какие именно сроки будет организован второй тур выборов, потому что законодательство определяет, что результаты устанавливаются не позднее, чем на 12 день после дня голосования, а повторное голосование организовывается на протяжении трех недель.

"Повторное голосование в разных регионах может проходить в разные даты - как 15 ноября, так и 22 ноября. То, что мы знаем точно, так это то, что это будет воскресенье", - заявила Айвазовская.

Напомним, по данным экзитпола, на выборах мэра Харькова Кернес побеждает в первом туре.

Также мы писали о том, что, по данным "Опоры", явка на выборах-2020 оказась рекордно низкой в истории Украины.