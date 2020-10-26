В понедельник, 26 октября, стало известно, что авиакомпания Air Arabia, штаб-квартира которой расположена в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), возобновила регулярные рейсы из ОАЭ в столичный международный аэропорт "Борисполь".



Об этом сообщила пресс-служба аэропорта на своей странице в соцсети Facebook.



"Мы встретили рейс G9 261 из Шарджи и поздравили экипаж с восстановлением регулярных рейсов", - говорится в сообщении.



Так, Air Arabia будет выполнять рейсы с частотой четыре раза в неделю: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.



Напомним, что Air Arabia - арабская бюджетная авиакомпания со штаб-квартирой в городе Шарджа, работающая на рынке пассажирских перевозок из аэропортов Шарджи и Александрии, а также из четырёх аэропортов в Марокко. Она осуществляет рейсы в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы и СНГ.



По данным visitukraine.today, въезд в ОАЭ разрешен следующим категориям граждан Украины:



сотрудникам дипломатических представительств, аккредитованных в ОАЭ, и членам их семей;



гражданам Украины, которые имеют вид на жительство (резидентскую визу) в ОАЭ;



гражданам Украины, которые намерены посетить ОАЭ с туристической целью.



При этом в каждом эмирате действуют свои дополнительные правила въезда, связанные с пандемией коронавируса. Их следует дополнительно заранее уточнять у авиакомпаний, осуществляющих авиаперевозки.



Ранее "Страна" писала, что авиакомпания Windrose в декабре запустит рейсы из Киева в столицы трех балканских стран.

Так же говорилось, что в ноябре лоукост Wizz Air отменил двадцать рейсов из Украины.