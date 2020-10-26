Правоохранители в Тернопольской области задержали пьяного мужчину, который после закрытия избирательного участка ломился внутрь, чтобы успеть проголосовать. Пытавшегося его остановить полицейского избил сын не в меру активного избирателя.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Происшествие случилось 25 октября в 20:24 в селе Нижбирок. По предварительным данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел на участок после его закрытия, полицейский попросил его покинуть помещение. Нарушитель вел себя неадекватно, по телефону позвал сына с другом. В итоге сын нарушителя напал на работника полиции. После нанесения телесных повреждений, злоумышленники скрылись. Полицейскому оказали медпомощь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на место происшествия прибыли следователи с оперативниками, а также спецназ РПОП. Виновника инцидента уже доставили в отделение полиции.

"33-летнего нападающего задержали согласно статье 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины - умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей. Так же решается вопрос об избрании меры пресечения", - уточнили в полиции.

Напомним, похожий инцидент произошел в Винницкой области. Там двое пьяных мужчин напали на членов участковой избирательной комиссии и пытались отобрать у них документы.