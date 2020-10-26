Неизвестные, которые в Харьковскоой области избили битами бывшего министра аграрной политики Украины Игоря Швайку, забрали у него телефон. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ Нациполиции в Харьковской области.

"Двое неизвестных избили мужчину и завладели его телефоном, после чего покинули место происшествия на автомобиле. С соответствующим заявлением 26 октября в 07:13 в Люботинское отделение полиции обратилась жена пострадавшего", - сообщили правоохранители.

В полиции уже открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Сейчас правоохранители устанавливают личности нападавших и работают над их задержанием.

Отметим, Игорь Швайка с февраля 2008 года по март 2014 возглавлял Харьковскую областную партийную организацию ВО "Свобода". В 2012 году был избран в Раду, в 2014-м был министром аграрной политики и продовольствия Украины.

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