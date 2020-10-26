В системе Министерства внутренних дел за выходные, 24-25 октября, коронавирус выявили еще у 559 человек.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная пресс-службой МВД.

Отмечается, что на прошлой неделе коронавирусной болезнью заболели 1 592 работника системы МВД, 559 новых случаев Covid-19 среди правоохранителей выявили на выходных.

"Сегодня, 26 октября, за сутки зафиксирован 471 случай заражения Covid-19 среди правоохранителей МВД, двое - умерли от осложнений болезни", - сообщили в министерстве.

Больше всего инфицированных за сутки зарегистрировано: в Днепропетровской области (32), в Запорожской области (41) и в Киеве (+37).

"Всего с начала пандемии Covid-19 заболели 11 042 правохранителя, выздоровели - 10 216, умерли - 28", - сказано в сообщении МВД.

Напомним, по состоянию на утро 26 октября число зараженных Covid-19 в Украине выросло на 5 426 человек.

Также мы писали, что по данным главы Минздрава Степанова, коронавирус за сутки обнаружили у 182 медиков и 188 детей.