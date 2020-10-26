Результаты опроса Зеленского назовут сегодня вечером - нардеп Кравчук
Результаты опроса президента Владимира Зеленского, который проводился на местных выборах, будут обнародованы сегодня вечером, 26 октября.
Об этом заявила народный депутат, заместитель руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".
"Я думаю, что как раз официальные результаты - они будут сегодня официально обнародованы, ближе к вечеру - они должны совпадать с результатами экзит-пола в пределах погрешности 2-3%, как обычно", - сказала Кравчук.
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что окружение Зеленского внушает ему, что местные выборы для "Слуги народа" прошли успешно.
Так же мы рассказывали, что под Хмельницком волонтером в опросе Зеленского была 11-летняя девочка.
Ранее "Слуги народа" отказались рассказать, кто проведет всеукраинский опрос и во сколько он им обойдется.