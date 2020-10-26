Результаты опроса президента Владимира Зеленского, который проводился на местных выборах, будут обнародованы сегодня вечером, 26 октября.

Об этом заявила народный депутат, заместитель руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

"Я думаю, что как раз официальные результаты - они будут сегодня официально обнародованы, ближе к вечеру - они должны совпадать с результатами экзит-пола в пределах погрешности 2-3%, как обычно", - сказала Кравчук.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что окружение Зеленского внушает ему, что местные выборы для "Слуги народа" прошли успешно.

Так же мы рассказывали, что под Хмельницком волонтером в опросе Зеленского была 11-летняя девочка.

Ранее "Слуги народа" отказались рассказать, кто проведет всеукраинский опрос и во сколько он им обойдется.