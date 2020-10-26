Бывшего министра аграрной политики Украины Игоря Швайку неизвестные жестоко избили бейсбольными битами в Харьковской области.

Об этом он рассказал у себя на странице в Facebook.

"Хорошее" начало рабочей недели. Копаешь участок за парканом, траву планируешь посадить, останавливается машина, выбегают двое в масках с битами… дальше по тексту", - говорится в сообщении.

Швайка рассказал, что из-за инцидента ему пришлось ехать в больницу.

"Голову зашили, поехали в четвертую. Спасибо медикам скорой и дежурным Люботинской больницы за вашу службу и работу. Желаю всем добра!", - написал Игорь Швайка.

Уточним, что Швайка является бывшим народным депутатом Украины, а также экс-министром аграрной политики. Пост министра он занимал с февраля по декабрь 2014 года.

Также "Страна" рассказывала, что Швайка фигурирует в деле о взрыве под зданием Верховной Рады, который произошел в 2014 году. В результате инцидента погибли четыре нацгвардейца. Еще 141 человек получили ранения.