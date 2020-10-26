Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ставил вопрос о санкциях против Армении, но Минская группа ОБСЕ не хочет оказывать давление на Ереван.

Об этом сообщают "РИА Новости" у себя на странице в Telegram.

"Мы поставили на колени Армению на поле боя", - сказал Алиев.

Так же он уточнил, что Минская группа ОБСЕ не хочет оказывать давление на Ереван, поскольку "замороженный" карабахский конфликт устаивает всех, кроме Баку.

Доказательством этого является то, что Азербайджан неоднократно ставил вопрос о санкциях против Армении, но ОБСЕ не хочет оказывать давление на Ереван, а все силы организации наоборот, направлены на спасение Армении.

Кроме этого президент Азербайджана заявил, что "в случае иностранной агрессии" Баку будет использовать турецкие истребители F-16.

Напомним, 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале наступления на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В ведомстве сообщили, что проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

С тех пор Армения и Азербайджан дважды садились за стол переговоров. Сторонам удавалось договориться об установлении перемирия в различных форматах, однако спустя короткое время после подписания соответствующих соглашений военные действия в районе Нагорного Карабаха возобновлялись.

В свою очередь сегодня президент США Дональд Трамп назвал войну в Нагорном Карабахе "легким случаем" и пообещал вмешаться, и урегулировать конфликт.