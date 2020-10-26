Окружение президента Владимира Зеленского сообщает ему, что результаты выборов для партии "Слуга народа" весьма неплохие. Однако он сильно расстроен итогами мэрской кампании в Киеве.

Об этом сообщают источники "Страны" в "Слуге народа", как передает Телеграм-канал "Политика Страны".

"Саня (Корниенко - Ред.) говорит президенту, что мы взяли депутатов в местных и областных советах и все у нас ок. Если посмотреть в целом на картину, то оно так и есть, но есть те, кто понимает ситуацию, а она не радует. Вчера от президента получили пизд@лей те, кто занимался кампанией Верещук в Киеве. В чате сейчас Марьяна Безуглая снова обвиняет во всем Тищенко. Пишет, что принцип президента - искоренить "тищенковость" из среды. Также пишут, что нужно переформатировать партийную ячейку по Киеву, уволить Колю", - заявил наш источник.

Кроме того, по информации собеседника, Зеленский уверен, что его опрос удался.

"Да, он правда думает, что опрос прошёл хорошо, но, мол, есть просто определенные нюансы", - сказал источник.

Напомним, вчера в Украине прошли местные выборы, во время которых стал очевиден разгром партии "Слуга народа". "Страна" назвала главные итоги этих выборов.

Также мы писали, что у Зеленского дали команду не пустить Попова во второй тур выборов в Киеве.