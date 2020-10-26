В понедельник, 26 октября, Счетная палата закончила первый в истории независимой Украины аудит Верховной Рады.

Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

"Это первый аудит в истории - Верховная Рада не проверялась ни разу за время независимости нашего государства. Мы охватили 7 лет - 2013-2019 годы, чтобы не было предвзятости. Проверили, насколько эффективно использовались бюджетные средства и как происходило управление госимуществом аппаратом Верховной Рады", - рассказал председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

Уточняется, что в период с 2013 по 2019 годы аппаратом Рады, Управлением делами аппарата парламента, а также организациями в сфере управления было использовано 7,7 млрд гривен из государственного бюджета и почти 114 млн гривен средств из местных бюджетов.

"Основная часть средств, которые были использованы за 7 лет, пошла на осуществление законотворческой деятельности парламента (51%), обслуживание и организационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение Верховной Рады (44%), финансовую поддержку санаторно-курортного комплекса, освещение деятельности парламента через СМИ, а также развитие электронного управления (5%)", - уточнили в пресс-службе.

Согласно результатов аудита, Счетная палата предоставила Раде ряд рекомендаций, направленных на устранение выявленных нарушений и недостатков и усовершенствование системы внутреннего контроля и аудита.

Напомним, доходная часть госбюджета за период с января по сентябрь 2020 года не выполнена на 10 млрд гривен, несмотря на то, что план доходов был уменьшен на 116,8 млрд гривен после корректировок.

Напомним, недавно в Минфине выразили уверенность, что в 2021 году доходная часть госбюджета вырастет за счет более эффективного администрирования налога на добавленную стоимость.