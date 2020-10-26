25 октября в Украине прошли местные выборы. На них выбирали депутатов в местные советы и мэров.

"Страна" следит за тем, как подсчитывают голоса в ЦИК, но данные экзитполов уже позволяют говорить, что во многих городах точка в выборах мэра еще не поставлена и будет второй тур.

По закону победившим в первом туре считается кандидата набравший абсолютное большинство голосов: 50% +1 голос. Такой поддержки, судя по экзитполам, не получил ни один претендент на кресло мэра в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Кривом Роге.

Но в тоже время, результаты подсчеты голосов могут кое-где скорректировать картину и победитель будет определен уже в первом же туре.

Также непонятно когда именно состоится второй тур. По закону он должен состояться в трехнедельный срок после оглашения итогов выборов (а их нужно огласить до 6 ноября). То есть, по идее, выборы в разных городах могут пройти в разные даты. Как решат местные теризбиркомы. Где-то 15 ноября, а где-то 21 ноября.

Разбирались, какие расклады в этих городах и какие два кандидата будут бороться во втором туре.

Киев. Кличко и Попов

В Киеве, согласно данных экзитпола Студии Савика Шустера и компании Liberty Report, во второй тур выходят действующий мэр Виталий Кличко (45,93%) и бывший мэр Александр Попов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (9,62%), занимавший пост главы Киевской горадминистрации во время Виктора Януковича.

Данные экзитпола Студии Савика Шустера и компании Liberty Report

Однако сейчас штабом Кличко озвучиваются данные параллельного подсчета голосов, по которому мэр набирает 50,6% и побеждает уже в первом туре (на втором месте Попов с более чем 9%).

Но это неофициальные данные. Каких-либо заявлений теризбиркома не было. Хотя неофициально источники в КГГА заявляют, что результат Кличко постараются любыми способами "вытянуть" для победы уже в первом туре.

Пока рассмотрим гипотетическую ситуацию, если второй тур все-таки состоится.

Виталий Кличко был фаворитом нынешних выборов в Киеве. Предвыборные опросы показывали поддержку 40% и более и победу в случае второго тура. На его стороне был грамотно выстроенный предвыборный пиар, открытие мостов, фонтанов, реконструкция парков и т.д.

При этом за последние несколько лет к нему накопились и претензии. Это затопленные после каждого дождя дороги, отключения горячей воды, "уставшие" мосты. Также при Кличко только усугубились проблемы городских заторов - из-за массовой застройки многие мосты и магистрали стали непроездными даже на выходных.

Виталий Кличко

Кампания Попова отличалась от других кандидатов тем, что в ней упор делался на перечислении его успехов Попова, когда он был мэром - строились новые станции метро, мосты через Днепр, возвращались в коммунальную собственность предприятия. Акцент делался на образе "крепкого хозяйственника", который противопоставлялся Кличко, "слугам народа" и вообще политикам-шоуменам.

Александр Попов

После выборов Виталий Кличко заявил, что был удивлен тем, что Александр Попов на втором месте и что за него проголосовали люди, недавно переехавшие в Киев (видимо, имея в виду переселенцев из Донбасса). В свою очередь Попов пообещал дать бой Кличко во втором туре и вызвал его на дебаты. Мэр согласился.

Но в целом, как писалось выше, курс идет на то, чтоб попытаться пусть с минимальным разрывом, но вывести Кличко во второй тур.

Это, в том числе, выгодно и Банковой, которая не хочет показать, что в Киеве много сторонников "партии мира". Ведь очевидно, что во время второго тура Попов наберет куда больше 9%.

Косвенно такую заинтересованность Офиса президента подтвердил вчера и сам Виталий Кличко.

"У меня есть информация, что только что состоялось совещание с президентом, на котором прозвучала [команда], чтобы посчитали так, чтобы Попов ни в коем случае не был во втором туре. На это стоит обратить внимание. И мы дали задание всем наблюдателям смотреть, чтобы не было никаких манипуляций с подсчетом голосов", – заявил мэр Киева.

Отметим, что возможный выход во второй тур в Киеве Александра Попова уже вызвал волну зраду среди майдановской тусовки, которая списала его успех на многочисленных переселенцев из Донецка и на пенсионеров. Мысль, что люди голосовали за хозяйственника, у которого есть реальные успехи по модернизации города, их, вероятно, не посещала.

Одесса. Труханов и Скорик

В Одессе также будет второй тур. Действующий мэр Геннадий Труханов набрал, судя по экзитполам, 34,4%. На втором месте Николай Скорик от "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 17,93%.

В первой пятерке также представляющий "Слугу народа" Олег Филимонов (13,75%), Петр Обухов от "Европейской солидарности" (12,52%) и экс-нардеп Сергей Кивалов (5,44%).

Данные экзитпола Студии Савика Шустера и компании Liberty Report

Геннадий Труханов должность мэра южного города он занял 27 мая 2014 года на внеочередных выборах - менее чем через месяц после трагических событий в Доме профсоюзов.

Уже на местных выборах 2015 года Труханов переизбрался на посту мэра с результатом 52,2%.

До этого он был народным депутатом от Партии регионов.

В отношении Труханова возбудили несколько уголовных дел, связанных с недвижимостью в Одессе и недостоверным декларированием. Подробнее об этом в материале "Страны": "Что стоит за валом уголовных дел против мэра Одессы Труханова".

Также оппоненты Труханова говорят, что у него есть российское гражданство, но мэр это опровергает.

Во времена Порошенко Труханов плотно с ним сотрудничал и даже публично поддержал накануне президентских выборов.

Сейчас он об этом вспоминать не хочет, стараясь "сбить" эти воспоминания различными инициативами вроде возвращения имени маршала Жукова проспекту героев Небесной сотни.

Геннадий Труханов. Фото с личной страницы в Facebook

Николай Скорик четыре года, до 2010-го включительно, возглавлял Одесской областной совет. Затем на протяжении трех лет, до 2013-го, был министром финансов Крыма. Затем до марта 2014 года был губернатором Одесской области.

Николай Скорик. Фото: архив политика

В 2015 году Скорик баллотировался в Раду от Оппозиционного блока и прошел в парламент. В 2019 году он избрался от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Народным депутатом является до сегодняшнего дня.

Свою кампанию он строит на критике мэра по широкому спектру вопрос - от коррупции и хаотичной застройки и до сотрудничества с национал-радикалами и Порошенко. Он обвиняет Труханов в том, что тот, несмотря на свою риторику, играет по сути на стороне националистических сил.

Также он выступил с инициативой закупить для города российскую вакцину от коронавируса.

Днепр. Филатов и Краснов

В Днепре действующий мэр Борис Филатов набирает 44%, на втором месте местный политик Загид Краснов (14,44%). Таковы данные экзитпола Студии Савика Шустера и компании Liberty Report.

В пятерке также Александр Вилкул (11,27%), Сергей Рыженко от "Слуги народа" (10,60%), Сергей Никитин от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (8,81%).

Данные экзитпола Студии Савика Шустера и компании Liberty Report

Борис Филатов начинал свою политическую карьеру как член команды Игоря Коломойского, назначенного в 2014 году главой Днепропетровской ОГА. Позже отношения между ними испортились.

Когда к власти пришел Зеленский, между его администрацией и Филатовым то и дело вспыхивали конфликты. Что, впрочем, было общим местом для Офиса президента и мэров крупных городов: "слуги" тогда зондировали возможность досрочных местных выборов и пытались дискредитировать старые власти на местах. Чтобы на волне популярности своей политсилы максимально быстро взять под контроль местные советы.

Однако позже от этой идеи в силу разных причин отказались. И, если отношения с другими мэрами более-менее устаканились, с мэром Днепра они остались крайне натянутыми.

Перед выборами Филатов стал лицом партии "Пропозиция", критикующей центральную власть. В нее вошли мэры 15 городов.

Борис Филатов. Фото nashemisto.dp

Правда, второй тур будет с еще одним представителем местных элит. Загид Краснов - бизнесмен и политик, который поменял несколько партий за последние годы. Три месяца занимал пост секретаря Днепропетровского горсовета в 2015-2016 годах. Представляет партию "Общественная сила", сейчас - депутат горсовета от нее.

Ранее возглавлял "Громаду" Павла Лазаренко в областном совете, имел партийную прописку в "Нашей Украине", "Сильной Украине" Сергея Тигипко.

Загид Краснов. Фото: 34 канал

Львов. Садовой и Синютка

Во Львове во втором туре за кресло будут бороться действующий мэр Андрей Садовой (41,12%) и бывший губернатор Олег Синютка (27,38%).

В пятерку также вышли Руслан Кошулинский от "Свободы" (9,98%), Ярослав Рущишин от "Голоса" (5,62%) и самовыдвиженец Игорь Васюник (3,97%).

Данные экзитпола Студии Савика Шустера и компании Liberty Report

"Трижды мэр" Андрей Садовой, который, несмотря на обещания на баллотироваться в четвертый раз, все же выдвинулся, считался фаворитом на выборах. Предвыборные опросы показывали, что ему отдают предпочтение около 40% львовян. Они ставили в заслугу Садовому развитие туристической привлекательности города и придерживались взглядов, пусть будет, как есть, лишь бы не хуже.

Недовольные управлением Садового вменяли ему "дерибан" (город в 8 раз увеличил долги, и казна оказалась в миллиардных минусах), "турбозастройку" города, разбитые дороги, нуждающиеся в капремонте дома, отсутствие парковок, проблему с мусором и общественным транспортом, а также то, что с каждого разрешения на открытие заведений Садовой якобы требует свою долю, за что получил прозвище "Доля".

Андрей Садовой

Соперник Садового - его бывший заместитель и соратник, экс-губернатор Олег Синютка. Он уроженец Тернопольской области. До выборов Синютка мог похвастаться поддержкой в 20%. Таковы были результаты опросов.

Синютка запомнился неудачными предвыборными плакатами типа "Без Львова немає України", которые убрал после критики. Но и сам активно критиковал Садового и обещал, что не разрешит строить во Львове мусороперерабатывающий завод из-за вреда экологии.

При этом его противники утверждают, что это он в свою бытность губернатором, вместе с Порошенко, блокировал вывоз мусора из Львова. И сам призывал развернуть производство по переработке мусора.

Олег Синютка

Кстати, Синютку во Львов привел именно Садовой, до того тот был заместителем мэра Ивано-Франковска. Десять лет Синютка был замом Садового, потом стали губернатором и человеком Петра Порошенко.

Во львовской мэрии называли Синютку хозяйственником, и говорили, что он делал основную работу, пока Садовой открывал фестивали кофе. Тем не менее, выиграть выборы городского головы Львова уроженцу другого города будет сложно.

Кривой Рог. Вилкул и Шевчик

В родном городе президента во второй тур выходит действующий мэр Юрий Вилкул (42,80%) и кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик (31,01%). Это единственный крупный город, гле "слуга" вышел во второй тур.

С большим отрывом от них в пятерку также попали Константин Павлов от ОПЗЖ (7,91%), Юрий Милобог от "Силы людей" (6,05%) и самовыдвиженец Павел Сухоцкий (3,69%).

Данные экзитпола Студии Савика Шустера и компании Liberty Report

70-летний Юрий Вилкул (отец политика Александра Вилкула) уже десятый год руководит Кривым Рогом. До недавнего времени отца и сына Вилкулов относили к финансово-промышленной группе Рината Ахметова. Но в эту кампанию Вилкул решил пойти во главе собственного политического проекта в Днепропетровской области.

Юрий Вилкул. Фото: 112

Конкуренцию Вилкулу составит топ-менеджер принадлежащей Ринату Ахметову компании "Метинвест". 43-летний Дмитрий Шевчик - депутат Днепропетровского облсовета от партии "Оппозиционный блок". Который пошел на выборы от "слуг народа"

Шли разговоры, что изначально на роль кандидата от "Слуги народа" рассматривался близкий соратник Владимира Зеленского, его коллега из "Студии "Квартал-95", Юрий Корявченков, более известный под сценическим псевдонимом Юзик. Но он отказался баллотироваться.

Дмитрий Шевчик. Фото: informator.ua

То есть фактически Зеленский отказался от планов провести в мэры своего человека (в виду того, что Юзик мог проиграть и это стало бы для Зе большим позором) и решил сделать ставку на сотрудничество с Ринатом Ахметовым, посчитав видимо, что олигарх может обеспечить победу в городе, где у него много предприятий.

Но, как видим, по итогам первого тура пока надежды на победу Шевчика весьма и весьма призрачны.

Накануне выборов Шевчик попал в скандал: его сын Марк сбил 11-летнего мальчика Сашу на пешеходном переходе. В сюжете местного телеканала говорилось, что он ехал на красный.

Кандидат в мэры заявил, что его сын не справился с управлением, поскольку пытался избежать столкновения с другим авто. И заявил, что полностью оплатит лечение сбитого ребенка. А сына своего "отмазывать" не собирается.