После местных выборов на Западе, похоже, "коллективный Сорос" списывает со счетов Зеленского и его партию.

Итоги голосования в иноСМИ однозначны - Зе-команда разгромлена в пух и прах, что может открыть путь для новых лидеров и досрочных выборов, на которых могут схлестнуться пророссийские и проевропейские партии.

В поражении Зе, по мнению западных СМИ, виноват он сам, поскольку так и не остановил войну, не победил коррупцию и не улучшил жизнь украинцев, которые погрязли в нищете.

Полтора года Зе - без результатов

"Зеленский потерпел поражение на местных выборах", - с таким заголовком вышло французское агентство France-Presse (AFP).

Зато его пророссийские и проевропейские соперники лидируют в большинстве крупных городов страны.

"В девяти крупных городах и региональных центрах по всей стране, где проводились экзит-полы, ни один кандидат от партии в президенты не был избран мэром - даже в родном городе Зеленского", - пишет агентство.

На Западе отмечают, что местные выборы стали тестом для Зеленского, популярность которого, как пишет AFP, снизилась за полтора года с тех пор, как он неожиданно пришел к власти.

Западным читателям напоминают, о том, что Зеленский - бывший комик без политического опыта, одержал убедительную победу на президентских выборах 2019 года, "пообещав искоренить коррупцию и положить конец войне с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке".

Но в отсутствие ощутимых результатов популярность Зеленского и его партии падала.

Со ссылкой на аналитика Николая Давыдюка AFP пишет, что местные выборы стали очень тяжелым ударом для Зеленского. И что это может означать смену правительства и даже досрочные парламентские выборы.

Euronews также называет причиной провала Зе "повсеместную коррупцию и ухудшение уровня жизни, которые привели к падению поддержки партии президента до 17% по сравнению с 43% на прошлогодних парламентских выборах".

"Что у нас теперь? Война, разруха, бедность"

Западные СМИ отмечают выросшую популярность ОПЗЖ, которая опередила партию Порошенко.

"На втором месте находится пророссийская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 14 процентами, за которой следует прозападноевропейская "Солидарность", которую возглавляет бывший президент Петр Порошенко с 13 процентами", - пишет AFP.

Примечательно, что агентство цитирует лишь одну избирательницу из Печерского района Киева, которая голосовала за ОПЗЖ.

"Я хочу вернуться в то время до 2014 года, когда к власти пришли эти реформаторы, которые тянут нас в Европу", - призналась пенсионерка Инна, которая сказала, что голосовала за пророссийскую партию.

"Что у нас с тех пор? Война, разруха, бедность", - сказала она, попросив не называть фамилию.

О том, что местные выборы в Украине стали тестом для ее лидера и его молодой партии, пишет и американское агенство Associated Press (AP), которое перепечатал Washington Post.

"42-летний Зеленский неуклонно теряет свою популярность, поскольку уровень жизни продолжает падать, коррупция цветет буйным цветом, а международные усилия по урегулированию сепаратистского конфликта на востоке Украины не принесли ощутимого прогресса", - резюмирует AP.

В то время как рейтинги одобрения президента падают, другие политические группы перегруппировались и работали, чтобы бросить вызов его партии "Слуга народа".

"Без каннабиса не разберешься"

"Время работает против правительства, потому что чуда, обещанного Зеленским, так и не произошло, и украинцы почувствовали, что они не могут жить, как в сериале, и должны еще больше затягивать пояса", - цитирует агентство 58-летнего менеджера по продажам Татьяну Фурс.

"Большинству украинцев может понадобиться каннабис, чтобы забыть о главной проблеме - всеобщей бедности", - вторит 48-летний Игорь Дрихайло, киевский инженер, который голосовал за Зеленского в прошлом году, но разочаровался его работой на посту президента.

AP пишет, что на авансцену в западной части страны выходят партии бывшего президента Порошенко и бывшего премьер-министра Тимошенко, а пророссийская партия "Оппозиционная платформа за жизнь" имеет все шансы занять заметное положение на преимущественно русскоязычном востоке и юге Украины.

"Местные выборы подготовят почву для нападения на Зеленского со всех сторон", - цитирует AP политолога Владимира Фесенко.

Зеленский также сталкивается с растущим давлением со стороны "однажды союзника", как его называет AP, миллиардера Игоря Коломойского.

Как предположил политолог Вадим Карасев в интервью AP, в отместку за то, что Зеленский не отменил национализацию его ПриватБанка, "Коломойский начал методично разрушать большинство Зеленского в парламенте, выставив несколько новых партий".

Карасев заметил, что недавние усилия по децентрализации, которые дали широкие полномочия местным мэрам и советам, сделают результаты воскресных местных выборов особенно значимыми.

"Результаты местных выборов могут стать холодным душем для Зеленского, которому придется противостоять как партиям, контролируемым олигархами, так и усиливающимся региональным элитам", - сказал он AP.

"Сказка Зеленского окончена"

Разгромную статью о Зе в Atlantic Counсil ("Атлантический совет") написал западный эксперт Андерс Аслунд, которого недавно ушли из набсовета "Укрзализныци", где он получал больше полумиллиона гривен ежемесячно, хотя был далек от дел железной дороги.

Аслунд, помимо того что является рупором соросят из грантовской тусовки (организаций, получающих финансирование из США и Евросоюза), известен близостью к еще одному спонсору прозападных активистов - миллиардеру Виктору Пинчуку. Он - постоянный автор одного из крупнейших американских аналитических центров "Атлантический совет".

"Местные выборы в Украине: сказка Зеленского окончена", - категоричен Аслунд в заголовке своей колонки в Atlantic Council.

Аслунд делает несколько выводов.



"Во-первых, это было голосование за местных силачей. Действующие мэры выглядят победителями практически везде, независимо от того, считаются они коррумпированными или нет. Во-вторых, явка была очень низкой, по оценкам, всего 37 процентов. Это почти на 10% меньше, чем 46,5%, проголосовавших в последнем туре местных выборов в Украине в 2015 году, и означает, что электорат демобилизован. В-третьих, все национальные партии получили вотум недоверия со стороны украинского электората", - пишет Аслунд.

Оппозиционную партию "За жизнь" он окрестил "прокремлевской".

При этом он признает, что ОПЗЖ "работала сравнительно хорошо", а партия "Слуга народа" президента Зеленского - "особенно плохо".

"Четвертый ключевой вывод местных выборов в Украине заключается в том, что украинская демократия остается живой. На данном этапе, похоже, только мэры Харькова и Винницы набрали абсолютное большинство в первом туре и избежят очных выборов. Во всех других крупных городах через три недели состоится второй тур голосования между двумя ведущими кандидатами", - пишет западный эксперт, уволенный из "Укрзализныци".

Аслунд не исключают, что в парламенте слуги "дезертируют", и фракция, а вместе с ней монобольшинство, может развалиться.

Часть уже присоединилась к олигарху Коломойскому, который также контролирует партию "За будущее" с 24 депутатами. Другие, менее влиятельные, чем Коломойский политики, также "делают депутатам "Слуги народа" все более привлекательные предложения".

"Результаты местных выборов, похоже, подтвердили, что у Украины больше нет основы для действующего парламентского большинства", - полагает он.

Аслунд обвиняет Зеленского в "зраде". "Слуги" еще в марте, мол, голосовали с "правильными" силами - "наиболее авторитетными реформистскими и прозападными партиями Украины, Европейской солидарностью и Голосом". А совсем недавно партия Зеленского проголосовала "против реформ вместе с оппозиционной партией "Платформа За Жизнь" (вероятно речь идет о голосовании за конкурсную комиссию по отбору нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры).

В целом западный эксперт повторил дискурс "порохоботов", который винит Зеленского в тайной "дружбе с Кремлем", хотя Зеленский как раз во-многом продолжал политику Порошенко - война не окончена, националисты чувствуют себя вольготно, никто из бывших не посажен, и даже Томос он поддержал во время встречи с патриархом Варфоломеем в Стамбуле.

Политическое будущее нынешней команде Аслунд рисует невеселое - прочит "свержение нынешнего правительства и роспуск парламента, что может быть сделано с помощью ряда альтернативных процедур".

Низкая явка, по его мнению, свидетельствует о кризисе доверия всему нынешнему политическому классу. И предрекает новых лидеров (как читается между строк, видимо, "просоровских").

"И снова дверь широко открыта для появления новой политической силы, которая готова бороться с коррупцией и дать украинцам справедливость, которой они так жаждут", - пишет он.