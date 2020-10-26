Утром в понедельник, 26 октября, из регионов продолжают поступать данные о подсчете голосов. Так, например, на выборах в Сумской облсовет лидируют "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Вот как выглядит картина по выборам в Сумской облсовет после подсчета 80,49% протоколов:

"Слуги народа" - 18,7%,





ОПЗЖ - 17,53%,





"Батькивщина" - 11,93%,





ЕС - 11,32%,





"Наш Край" - 10,08%,





"За будущее" - 7,82%.

Показатели по Сумской области примечательны тем, что фактически означают то, что регион уходит из условной "оранжево-майдановской" зоны и возвращается на политический юго-восток. Где он и был до похода в политику Ющенко. Промайдановские партии (ЕС и "Батькивщина") получают чуть более 23%.

А к показателю ОПЗЖ можно приплюсовать проценты "Нашего края", так как в регионе партию вел Андрей Деркач. Человек с вполне понятным в последнее время политическим позиционированием.

Напомним, "Страна" писала о пяти главных итогах местных выборов.

Также мы сообщали о том, когда подсчитают голоса на местных выборах.