На выборах в Сумской облсовет лидируют "Слуга народа" и "Оппоплатформа"
Утром в понедельник, 26 октября, из регионов продолжают поступать данные о подсчете голосов. Так, например, на выборах в Сумской облсовет лидируют "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".
Вот как выглядит картина по выборам в Сумской облсовет после подсчета 80,49% протоколов:
- "Слуги народа" - 18,7%,
- ОПЗЖ - 17,53%,
- "Батькивщина" - 11,93%,
- ЕС - 11,32%,
- "Наш Край" - 10,08%,
- "За будущее" - 7,82%.
Показатели по Сумской области примечательны тем, что фактически означают то, что регион уходит из условной "оранжево-майдановской" зоны и возвращается на политический юго-восток. Где он и был до похода в политику Ющенко. Промайдановские партии (ЕС и "Батькивщина") получают чуть более 23%.
А к показателю ОПЗЖ можно приплюсовать проценты "Нашего края", так как в регионе партию вел Андрей Деркач. Человек с вполне понятным в последнее время политическим позиционированием.
Напомним, "Страна" писала о пяти главных итогах местных выборов.
Также мы сообщали о том, когда подсчитают голоса на местных выборах.