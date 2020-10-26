Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что украинская вакцина от коронавируса успешно прошла новое испытание, о чем уже доложили президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом он заявил во время ежедневного брифинга, который транслировался в Facebook.

"Этот препарат кандидат на вакцину. Ученые получили достаточно стойкий результат относительно выработки антител организмом. Более того, этот кандидат на вакцину показал полную нейтрализацию вируса уже на живых клетках человека", - сказал глава Минздрава.

В то же время Степанов рассказал, что украинские ученые использовали лаборатории, которые расположены в других странах.

"Мы только начали восстанавливать свои лаборатории. Поэтому ученые использовали лаборатории, расположенные в Турции и Соединенных Штатах. Это совместная разработка наших ученых с американскими коллегами. Но мы говорим, что этот кандидат на вакцину именно украинский", - рассказал министр.

Степанов похвастался, как украинские ученые испытали кандидата на вакцину от коронавируса в других странах. Смотреть с 04:13. Видео: facebook.com/moz.ukr

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 26 октября в Украине подтвердилось еще 5 426 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших таким образом достигло отметки в 348 924 человека.

Чуть позже министерство здравоохранения показало карту распространения коронавируса по регионам Украины.